La Nuova Zelanda ha sconfitto il Coronavirus ed è Covid Free con zero nuovi casi attivi. Eliminate tutte le restrizioni.

Per la prima volta dallo scorso febbraio la Nuova Zelanda è Covid Free con zero nuovi casi attivi.

Dopo che anche l’ultima contagiata, una donna sui 50 anni che non ha più avuto sintomi nelle ultime 48 ore e si è ristabilita, la Nuova Zelanda può dire di aver sconfitto il Coronavirus, secondo quanto afferma il Ministero della Salute neozelandese.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Vinta in Nuova Zelanda la battaglia contro il Covid-19

Grande soddisfazione da parte della premier Jacinda Arden che ha dichiarato: “Questo è stato il sacrificio del nostro team di cinque milioni di persone. I neozelandesi si sono mostrati uniti in una maniera mai vista per contrastare il virus“.

E alla domanda su come avesse reagito la premier alla notizia la sua risposta è stata: “Ho fatto una piccola danza”.

Revocate dunque tutte le restrizioni che erano state imposte per scongiurare i contagi. Restano in vigore solo i controlli alle frontiere per evitare quelli importati dall’estero.

“Siamo pronti” ha detto ancora il primo ministro in una conferenza stampa a Wellington. “Quasi certamente avremo altri casi, questo non significherà che abbiamo fallito, fa parte della natura della malattia”, ha aggiunto Ardern.