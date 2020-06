Melissa Satta | La mascherina fa tendenza, il post social dell’ex velina

Melissa Satta inizia a promuovere nuovi modelli di mascherine protettive, quando la prevenzione fa tendenza. I followers vanno in brodo di giuggiole.

La prevenzione prima di tutto, il mantra di tutti i nostri rappresentanti (o quasi) è diventato questo: il COVID-19 non è stato ancora debellato, per questo è importante mantenere un certo rigore e determinati accorgimenti. La mascherina e il distanziamento sociale sono i nuovi precetti da rispettare categoricamente.

A proposito di mascherine, ormai la produzione si è allargata: oltre a quelle reperibili in farmacia, la popolazione – in particolare modo i grandi marchi tessili – si sta adoperando per creare nuovi modelli di diversi colori. Più di qualche politico ha ribadito che la mascherina protettiva deve diventare: “La moda dell’estate”. Infatti, l’ultimo trend è abbinare la mascherina al vestiario.

Melissa Satta, la mascherina è il nuovo trend: lo scatto dell’ex velina

Dunque, ogni brand sul mercato si sta adoperando per soddisfare le richieste di ciascun cliente: domanda e offerta, anche grazie all’apporto dei testimonial. Le stesse persone, modelle, modelli, showgirl e showmen, che prima promuovevano vestiti, costumi, borse e scarpe si sono spostati sulle mascherine. Senza tralasciare il resto, ma il nuovo business – perchè purtroppo la prevenzione seppur necessaria impone dei costi – prevede nuove regole e determinati canoni.

Non è casuale, infatti, vedere una come Melissa Satta – abituata a indossare e promuovere abiti e accessori ricercati – cingere una mascherina colorata e pubblicizzarla su Instagram al pari di un bel paio di jeans: “Monday mood”, scrive ai followers rapiti dall’ultimo modello dell’accessorio. Ormai il confine è stato superato: la prevenzione fa (anche) tendenza. Merito dei volti, più o meno noti, che si prestano – talvolta dietro compenso – a veicolare i nuovi capi per la salute.

Il benessere è di moda, specialmente in questi mesi. E se il sorriso andrà coperto per un po’ – almeno fino al vaccino – tanto vale farlo con stile. Quello che rispecchia l’ex velina insieme a una forte dose di fascino e seduzione. Persino proteggersi può diventare intrigante e originale: Melissa Satta docet.

Visualizza questo post su Instagram Monday mood ✌🏼 @cromier_official #cromier @mmconsulting #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 8 Giu 2020 alle ore 2:46 PDT

