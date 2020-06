Giulia de Lellis e Andrea Damante rendono tutto ufficiale: l’influencer e il deejay veronese cancellano tutti i dubbi con una foto sui social.

Ora è davvero ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Damante non solo sono tornati insieme, ma sono anche felici e innamorati. Dopo aver trascorso la quarantena insieme, dopo aver condiviso foto e video che confermavano i rumors sul loro ritorno di fiamma, i Damellis hanno ufficializzato l’inizio del secondo capitolo della loro storia con la prima, ufficiale foto di coppia che ha letteralmente fatto impazzire i social.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la prima foto di coppia e la prima dedica dopo il ritorno di fiamma

Durante una domenica trascorsa a Ponza, i Damellis hanno deciso di condividere quella che è la prima foto di coppia dopo il ritorno di fiamma. “From Ponza with love”, ha scritto il deejay veronese pubblicando una storia su Instagram. La stessa foto è stata poi pubblicata anche da Giulia che ha scritto: “La storia più incredibile che conosco”.

La storia dei Damellis, effettivamente, è davvero incredibile. Dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, Andrea e Giulia sono stati protagonisti di una storia che ha fatto sognare tutti. Poi la rottura, l’addio, il libro scritto da Giulia sui tradimenti subiti, le storie di lei prima con Irama e poi con Andrea Iannone e i numerosi flirt di Damante fino al ritorno di fiamma ufficiale.

Da alcuni mesi, i Damellis sono tornati ufficialmente insieme e si parla anche di un matrimonio imminente. Andrea e Giulia, dunque, dopo essere stati distanti per un anno e mezzo, sono tornati ad essere una coppia. Damante ha ricominciato a frequentare anche la famiglia di Giulia e tra i due sembra andare tutto a gonfie vele come testimonia anche la foto qui in alto che rappresenta un dolce momento dei Damellis, immortalato da un amico e condiviso dalla stessa De Lellis.