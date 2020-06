Elena Morali | Attacca Simona Izzo e si becca la sfuriata della D’Urso

Le frecciate di Elena Morali contro Simona Izzo sono state bollate come “poco rispettose” da Barbara D’Urso, che ha dato a Elena una vera lezione di modestia.

Una showgirl giovane come la Morali può sentirsi arrivata dopo aver partecipato a un certo numero di programmi televisivi, ma quando si ha a che fare con artisti e personaggi televisivi di un certo calibro sarebbe bene misurare le parole.

È la lezione che Elena Morali ha imparato a proprie spese partecipando all’ultima puntata di Live – Non È La D’Urso, durante la quale ha commentato con aria di sufficienza la presenza in studio di Simona Izzo e, successivamente, di Enrica Bonaccorti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Simona Izzo: età, marito, figli, carriera e news

Come si conviene a una buona padrona di casa, Barbara D’Urso ha deciso di intervenire a gamba tesa in merito alle affermazioni di Elena, facendole presente quanto poco rispettose (e piuttosto ignoranti) fossero le sue affermazioni.

Elena Morali contro Simona Izzo: “Sei famosa per le tue relazioni”

Il gossip e la cronaca rosa forniscono un’immagine parziale dei personaggi di cui si occupa. Per questo motivo, chi segue il gossip spesso ignora gran parte della vita artistica e professionale dei personaggi protagonisti delle ultime notizie di cronaca rosa.

Qualcosa di simile è successo a Elena Morali, che ha “catalogato” Simona Izzo esclusivamente come “ex moglie di”, “ex compagna di”. La rabbia di Elena Morali è scoppiata a causa delle affermazioni della Izzo, la quale ha detto apertamente che Elena è diventata famosa più per le sue tormentate vicende sentimentali che per il suo effettivo lavoro in televisione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pomeriggio 5: Elena Morali, Scintilla e Di Lorenzo finiscono in questura

Sentendosi ferita nell’orgoglio, Elena Morali ha affermato: “Ma lei che ne sa?! Ho fatto dieci anni di Colorado! Parla di me ma lei è diventata quello che è solo per i mariti che ha avuto, è facile così!”

Elena si riferiva alle relazioni passate della Izzo, che nel corso della sua vita è stata la moglie di Antonello Venditti (dal 1975 al 78), la compagna di Maurizio Costanzo e infine la moglie di Ricky Tognazzi a partire dal 1995.

Se la Izzo non ha neppure tentato di rispondere alle accuse, limitandosi a ripetere il proprio pensiero, la Bonaccorti ha dato man forte a Simona, sostenendone la tesi.

Dopo aver affermato che la fama di Simona Izzo sia soltanto un riflesso della fama dei suoi ex mariti e fidanzati, Elena Morali ha perso ogni freno arrivando a dare della gallina a Enrica Bonaccorti.

Naturalmente Barbara D’Urso non poteva consentire che le cose andassero tanto oltre. La padrona di casa ha deciso di intervenire a gamba tesa spiegando alla Morali che “Simona Izzo fa parte di una storica famiglia di doppiatori, è una grande attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice”. Barbara ha anche sottolineato di non essere intervenuta prima in difesa della propria opinionista perché la riteneva perfettamente in grado di difendersi da sola.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Simona Izzo attaccava Luigi Favoloso già al tempo del Grande Fratello

Ha inoltre spiegato – dato che non sembrava fosse chiaro – quale sia il ruolo di un’opinionista all’interno di un programma televisivo. “La Izzo e la Bonaccorti sono in questo piccolo programma perché hanno il ruolo di opinioniste, quindi sono qui proprio per dare la loro opinione. Se la Izzo dice una cosa su di te” ha detto a Elena Morali “non devi essere aggressiva e violenta, attaccando una donna che ha un curriculum invidiabile”.

Naturalmente, Elena Morali avrebbe voluto continuare a ribattere, ma il tempo previsto per il suo segmento era terminato e, quindi, Barbara le ha tolto la parola. Probabilmente, quando tornerà ancora a Live per parlare dei rapporti tra lei, Luigi Favoloso e la madre di lui, Loredana Fiorentino, Elena imparerà a volare più basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso) in data: 7 Giu 2020 alle ore 4:06 PDT

Terminata la trasmissione (e in realtà anche durante la sua messa in onda) i social si sono scatenati commentando le uscite poco felici della showgirl: “Davvero la Morali si sta paragonando a Simona Izzo?” ha chiesto qualcuno sconcertato.