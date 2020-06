Dieta dei legumi, perdi 3 chili al mese

La dieta dei legumi prevede tre pasti al giorno mantenendo il giusto equilibrio tra verdure e proteine e molto spazio al piacere.

Inserire più legumi nell’alimentazione quotidiana aiuta, anche se molti pensano che non sia il caso. In realtà sono ineriti in molti regimi alimentari sani ed equilibrati.

Ma esiste anche una vera dieta dei legumi, molto varia e che può permettere di perdere fino a 3 chili al mese.

Un sistema completo, anzitutto per le fibre così preziose, utilissime per la nostra linea e per dimagrire. Infatti hanno poche calorie e sono ricchi di fibra preziosa.

Per questo sono ideali piselli, fagioli e lenticchie, che svolgeranno in pratica la funzione dii carboidrati. Questi ultimi però non devono essere eliminati del tutto, per un’alimentazione equilibrata ed efficace.

Dieta dei legumi, il menù settimanale

Il prevede della dieta dei legumi prevede circa 1.400 calorie al giorno. Questo un menù di massima che potete seguire per una settimana.

Lunedì

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato con 30 g di muesli senza zuccheri aggiunti

Pranzo: Un piatto di pasta e ceci o fagioli (50 g di pasta, 120 g di ceci), 150 g di tacchino ai ferri con contorno di verdura cruda o cotta

Cena: 80 g di bresaola con rucola, insalata di verdura a piacere, 30 g di pane di soia

Martedì

Colazione: 90 g di ricotta, 1 frutto a pezzetti

Pranzo: insalata mista con 1 uovo sodo, 80 g di tonno al naturale e 100 g di fagioli in scatola

Cena: 200 g di seppie in umido con 140 g di piselli e salsa di pomodoro a piacere, un piatto di verdura grigliata

Mercoledì

Colazione: caffè o thè al limone, 3 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero

Pranzo: 70 g di linguine con sugo ai porri, 150 g di carne ai ferri con contorno di verdure grigliate a piacere

Cena: un piatto di passato di verdure, 180 g di piselli con 80 g di tonno al naturale e cipolle, 30 g di pane alla soia

Giovedì

Colazione: uno yogurt bianco, 1 fetta (30 g) di pane integrale tostato con poca marmellata light, thè al limone

Pranzo: 70 g di riso venere o integrale con 100 g di piselli, 160 g di pesce ai ferri con contorno di verdura lessa a piacere

Cena: un piatto di minestrone, 100 g di formaggio fresco da consumare con verdure in padella, 30 g di pane di soia

Dieta dei legumi fine settimana

Venerdì

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato con 30 g di muesli senza zuccheri aggiunti

Pranzo: un piatto di pasta e ceci o fagioli (50 g di pasta, 120 g di ceci), 150 g di tacchino ai ferri con contorno di verdura cruda o cotta

Cena: 80 g di bresaola su letto di rucola in quantità libera, insalata di verdura a piacere, 30 g di pane di soia

Sabato

Colazione: caffè o thè al limone, 4 frollini senza zucchero integrali

Pranzo: 150 g di spezzatino con pomodoro e 100 g di lenticchie o fagioli o piselli, insalata mista di verdure crude

Cena: un piatto di passato di verdure, 100 g di scamorza alla griglia con contorno di verdure alla griglia, 30 g di pane alla soia

Domenica

Colazione: 200 ml di latte di soia, 3 fette biscottate integrali

Pranzo: un piatto di minestrone con farro e legumi, una frittata preparata con 2 uova e zucchine a fette, insalata mista

Cena: 150 g di pesce al sale con contorno di verdure alla griglia, 200 g di frutti di bosco al naturale