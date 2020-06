Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di domenica 7 giugno

Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di domenica 7...

Quale programma è stato il più seguito della prima serata di ieri? Scopri tutti i numeri deglia ascolti tv di domenica 7 giugno.

Continuano le avventure di Non dirlo al mio capo, la nuova serie tv con Vanessa Incontrada, così come gli appuntamenti all’insegna del gossip di Live non è la D’Urso.

Ritornano invece i casi di cronaca nera di Storie Maledette e tante altre serie televisive di successo.

Che cosa avranno però preferito seguire gli spettatori italiani?

Scopriamolo insieme grazie al video qua sopra, una carrellata con tutti i numeri degli ascolti tv della scorsa domenica sera.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Marco Vannini, i due nuovi dettagli inediti sul giallo di Ladispoli