Abbiamo sicuramente già scoperto i mille usi che possiamo sperimentare grazie a questo elemento prezioso che è il bicarbonato, ma avevate mai pensato alla crescita dei capelli? Già, il bicarbonato di sodio può contribuire a velocizzarne la crescita.

Utilizzare il bicarbonato di sodio durante il lavaggio dei capelli risulta essere una buona pratica per chi non ne può più dei suoi capelli troppo corti, come si procede? Velocizza la crescita dei capelli con il bicarbonato. Scopri come fare!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Capelli rovinati | scopri come curarli con le maschere fai da te

Desideri capelli lunghi? La soluzione è il bicarbonato

Il bicarbonato può fungere da shampoo naturale e forse questo già lo sapevamo. Riesce infatti a rendere il capello più lucente e sano se usato con metodo e parsimonia. In primis questo elemento viene usato in cucina, per lavare accuratamente frutta e verdura, per igienizzare le superfici più disparate, ma possiede anche un’utilità medica.

Disponiamo del bicarbonato in natura sotto la veste di acqua, ne sono composte moltissime acque sotterranee. Il suo colore è un bianco puro e cristallino, abbiamo parlato tantissime volte del suo impiego nel lavaggio dei capelli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bicarbonato di sodio | un alleato per la cura dei capelli

Sicuramente un toccasana per i nostri capelli, si consiglia infatti di usarlo dopo le due tradizionali fasi di shampoo e balsamo. Questa si rivela un’ottimo alternativa per chi è stanca di utilizzare i soliti prodotti commerciali chimici e vuole prediligere il naturale.

Unite l’utile al dilettevole | Shampoo naturale al bicarbonato

Non è affatto impossibile creare uno shampoo al bicarbonato, vediamo come fare:

unite una parte di bicarbonato a 3 parti di acqua

se avete i capelli corti sarà bene mescolare 2/3 cucchiai di bicarbonato e 3 volte la stessa quantità di acqua

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bicarbonato di sodio | il trucco miracoloso contro la forfora

dovrete poi applicare lo shampoo sui capelli bagnati e cospargerlo dall’alto verso il basso

lasciate in posa per 5 minuti e risciacquate.

I risultati arriveranno presto e così facendo incentiverete di molto la crescita dei capelli rendendoli inoltre sani e lucenti. Importante è risciacquare sempre con cura e con acqua calda.