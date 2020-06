Scopri qual è l’abitudine sbagliata dei vari segni zodiacali e cosa dovrebbero fare per cambiarla.

Quando si parla di abitudini si entra in un argomento molto particolare. Ognuno di noi ha infatti tutta una serie di abitudini che fatica ad eliminare. Alcune perché radicate nel tempo ed altre perché in grado di rendere la vita a suo modo più semplice. Ci sono, però, delle abitudini che possono risultare spiacevoli per chi ci sta intorno e che in alcuni casi possono complicare le relazioni sociali.

Visto che le abitudini di ognuno di noi possono dipendere dal modo di essere, dal carattere e, in alcuni casi, persino dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto qual è la paura nascosta dei vari segni dello zodiaco e come i vari segni zodiacali dimostrano il loro amore, scopriremo qual è l’abitudine sbagliata di ogni segno zodiacale e come dovrebbe muoversi per cambiarla. Trattandosi di un aspetto che coinvolge anche il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo si avrà infatti un’idea più chiara di cosa aspettarsi dagli altri.

Astrologia – L’abitudine sbagliata dei vari segni dello zodiaco

Ariete – Imporsi sugli altri

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno il costante bisogno di farsi notare e di attirare l’attenzione. Allo stesso tempo desiderano avere un ruolo di primo piano nella vita di chi li circonda e ciò vale sia per il privato che per gli ambienti lavorativi. Una delle loro abitudini peggiori è quindi quella di alzare la voce o di assumere un atteggiamento aggressivo per imporsi sugli altri. È una cosa che fanno senza quasi rendersene conto, il più delle volte perché mossi dalla rabbia. Si tratta quindi di un atteggiamento che non sempre riescono a controllare e che faticano a gestire, specie se in palio c’è qualcosa a cui tengono in modo particolare. Per migliorare questo aspetto dovrebbero imparare a contare letteralmente fino a dieci prima di agire e cercare di lasciar spazio anche gli altri.

Anche se si tratta di un cambiamento difficile per loro, di sicuro metterlo in atto li aiuterebbe a migliorare il rapporto con gli altri e a non farsi conoscere come persone prepotenti. Cosa che, tra l’altro, gli da parecchio fastidio.

Toro – Lasciar scorrere il tempo

I nativi del Toro sono persone che amano crogiolarsi nel dolce far niente e quando possono fanno di tutto per portare avanti questa loro piacevole abitudine. In molti contesti, però, questo modo di fare può essere travisato e portare a fraintendimenti o a problemi nelle relazioni. Cosa che capita più facilmente in ambienti di lavoro o con persone che li conoscono poco. I nativi del segno sono infatti perfettamente in grado di prendere in mano le situazioni che gli si parano davanti. E quando lo fanno sanno impiegare le loro energie per affrontare ogni cosa, risultando persino veloci nel farlo. Il punto è che a meno di non averne davvero bisogno, preferiscono rilassarsi e concedersi del tempo per fare ciò che preferiscono. Amanti dei vizi, si dilettano infatti a passare le ore a leggere, cucinare o guardare la tv. E se possono rilassarsi anche sul lavoro non esitano a farlo. Per far si che i rapporti con gli altri funzionino, dovrebbero quindi cercare di dare un’immagine diversa almeno là dove serve. In questo modo si eviteranno inutili tensioni e potranno godere dei momenti di relax senza dover temere possibili ripercussioni.

Gemelli – Cambiare i fatti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano vivere la vita nel modo più semplice possibile. Ciò li porta a cercare sempre di evitare i problemi con gli altri e se questo comporta il dover fingere o mentire su cose all’apparenza irrisorie non esitano a farlo. La scarsa attenzione che hanno riguardo alle cose che dicono, li porta però a correre il rischio di essere scoperti, giungendo così a tensioni con gli altri. Tensioni del tutto inutili visto che il più delle volte si limitano a delle omissioni o a delle bugie davvero innocue. Per far si che quest’abitudine non crei loro particolari problemi dovrebbero quindi imparare ad essere più sinceri e ad affrontare eventuali discussioni. In alternativa gli basterebbe trovare modi alternativi per deviare discorsi che reputano scomodi o per rispondere in modo da non mentire. Si tratta di trovare il modo giusto e, una volta fatto, le cose si semplificheranno anche per loro.

Cancro – Piagnucolare

I nativi del Cancro hanno la pessima abitudine di abbattersi facilmente e di piagnucolare ogni qual volta qualcosa non va esattamente come vorrebbero. Ciò li porta a dare un’impressione spesso sbagliata. Per molti appaiono infatti come persone che non sanno gestire le situazioni più semplici e che crollano ad ogni piccolo problema. In realtà, i nativi del segno sono molto più forti di quanto mostrano. Prima di tutto, però, dovrebbero mostrarlo a se stessi. Per farlo l’unico modo è quello di prendere di petto le situazioni, imponendosi di avere da subito un atteggiamento positivo e costruttivo. In questo modo, infatti, oltre a dare una miglior immagine di se e del modo in cui affrontano la vita, riusciranno ad acquisire maggior sicurezza in se stessi. Cosa che spesso gli manca e che è causa di alcuni dei loro atteggiamenti più criticati da chi li circonda.

Leone – Provocare gli altri

I nati sotto il segno del Leone sono persone egocentriche ed il loro bisogno di stare al centro dell’attenzione li spinge a fare di tutto pur di farsi notare. Tra le abitudini che hanno in tal senso, quella più sbagliata è forse quella di provocare gli altri. Una cosa che per certi versi li diverte e che li porta ad ottenere quello che è il loro obiettivo. Di loro si può infatti dire che rientrano tra coloro che pensano che ciò che conta è che gli altri parlino. Che sia a favore o meno poco gli importa perché la consapevolezza di aver fatto centro è ciò che più li esalta. A volte, però, questo modo di fare può infastidire gli altri e portare a tensioni che potrebbero benissimo evitare.

Per questo motivo, per migliorare i rapporti con chi li circonda, dovrebbero cercare di sperimentare un po’ di più l’empatia, capendo chi hanno davanti e cercando così di non esagerare superandone i limiti. Un piccolo esercizio che potrebbe portarli ad ottenere più consensi che semplici opinioni.

Vergine – Spettegolare

Ebbene si, i nativi della Vergine hanno la brutta abitudine di spettegolare. Si tratta di un atteggiamento che mettono in atto principalmente per via del loro essere abituati a giudicare tutto e tutti. Un giudizio che quando sono in confidenza con altre persone si trasforma rapidamente in pettegolezzo. Ciò, per quanto a volte li renda simpatici, fa di loro persone che per certi versi risultano scomode, specie quando al pettegolezzo uniscono appunto forme di giudizio che alle volte risultano essere troppo pesanti. Per questo motivo, al fine di avere rapporti migliori con chi li circonda, dovrebbero imparare a guardarsi un po’ dentro e a ricordare che tutti sbagliano e che loro non sono esenti dal commettere errori. Ciò, unito alla consapevolezza che le parole hanno un peso potrebbe portarli a moderarsi. Un cambiamento che di sicuro porterà dei benefici nei rapporti interpersonali.

