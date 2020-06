Scopri cosa rivela il tuo stile di guida sulla tua personalità

L’istruttore ci ripeteva sempre “mani alle 10:10 sul volante” poi con il tempo ognuno ha scelto un suo stile di guida. Qual’èil tuo?

Dopo alcuni anni di guida, dimentichiamo il consiglio dell’istruttore della scuola guida. Ci sistemiamo e prendiamo il volante in un modo del tutto istintivo. E anche se non lo potevamo immaginare, questo modo di guidare dice molto su di noi.

Tom Vanderbilt, autore del libro: Perché guidiamo nel modo in cui lo facciamo e cosa dice di noi, scrive:

“Tenendo conto del fatto che molti di noi trascorrono più tempo alla guida che a mangiare in famiglia, vale la pena dare un’occhiata più da vicino a questa esperienza”.

Sulla base di questa osservazione, Tom Vanderbilt ha creato piccoli diagrammi che rappresentano i diversi tipi di guida. Questo potrebbe aiutartia conoscerti un pò meglio …

Qual’è l’immagine che rappresenta il tuo stile di guida?

1. Il perfezionista

Alla scuola guida, fu detto loro di mettere le mani sul volante alle 10:10 e non persero mai questa abitudine. A loro piace seguire i buoni consigli, comprendere le regole del gioco e fare le cose nel modo giusto. Per loro, tutto è una questione di dettagli. Devi farlo bene, altrimenti non ne vale la pena. Il perfezionismo può essere un fattore di successo. Nel campo del lavoro, dell’amore e dell’amicizia, molte persone sono ispirate dal profilo perfezionista!

2. Il bravo ragazzo



Sono il rilassamento fatto persona. Non prendono la vita troppo sul serio, preferiscono distaccarsi dalla situazione e prendere le cose in modo rilassato e calmo. Trasmettono la loro serenità alle persone che li circondano. Anche quando i tempi sono difficili, diffondono fiducia e persino una certa indifferenza verso le difficoltà che li circondano.

3. Il minimalista

Amano condurre una vita semplice, senza alcun mal di testa. Si accontentano dell’essenziale, apprezzano avere i loro amici intorno. Piuttosto che fare nuove amicizie ogni mese, preferiscono costruire relazioni forti e di qualità con i loro amici più cari.

La loro semplicità non li rende noiosi, al contrario. Gli amici del minimalista ammirano la sua capacità di aver bisogno solo del minimo per vivere una vita soddisfatta e felice.

4. L’avventuriero

Hanno la parola “rischio” tatuata sul corpo. A loro piace vivere al limite e trarre pieno vantaggio da tutte le situazioni: in generale apprezzano molto gli sport estremi da brivido. Quando si tratta di amore, non esitano un secondo a mettere le probabilità dalla loro parte. Inevitabilmente, i loro amici hanno desideri e abitudini più “pacifici” dei loro, ma ammirano comunque la totale adattabilità degli avventurieri.

5. Lo chef

Sono nati leader. Hanno un talento nell‘assumersi le responsabilità nelle situazioni difficili in modo chiaro e decisivo. Sono persone che generalmente hanno una grande fiducia in se stesse. Sul posto di lavoro, ricevono molti complimenti per la loro capacità di prendere iniziative.

Innamorati, spesso hanno molti problemi a trovare qualcuno che integri bene la loro natura forte e prepotente, ma una volta trovato la persona giusta, fanno di tutto per far funzionare il rapporto.

6. Empatico

Le persone li adorano perché sono sempre felici per gli altri. Sono davvero carini e altruisti. A loro piace ascoltare, consigliare … In breve, sono grandi amici! Non hanno alcun problema con le decisioni o le iniziative degli altri, sono tolleranti e rispettosi della libertà degli altri. Il loro unico obiettivo è godersi la vita in modo rispettabile e positivo, con persone felici intorno a loro, se possibile!

7. Il pacifista

Sono grandi mediatori, sia con gli amici che con la famiglia. Odiano essere immersi in conflitti e discussioni che mettono a disagio le persone. Le rare volte in cui alzano la voce, i loro cari sono molto sorpresi, perché evitano sempre di farlo in generale. Quando lo fanno, non scherzano.

VLa loro eccellente capacità di ascolto e comunicazione consente loro di risolvere situazioni problematiche in modo rapido, efficiente e serio. Ovviamente, i loro amici li adorano!

8. Il pagliaccio

Cercano la battuta o il gioco di parole in tutte le situazioni. Sono divertenti e amano vivere la vita senza mal di testa. Sono creativi e spesso si divertono in campi artistici. Spesso sono ben circondati perché le persone amano rilassarsi in loro compagnia.

9. Il timoroso



Sono in ansia per la vita. Sono in grado di rileggere la loro presentazione per il giorno successivo 4 o 5 volte. Si allontanano da situazioni rischiose e godono di attività che forniscono loro calma, relax e niente stress. La loro famiglia e gli amici cercano costantemente di spronarli ad uscire di tanto in tanto dal loro guscio. In effetti, quelli che li conoscono davvero sanno che sono persone eccezionali, che trovano semplicemente difficile vivere la propria vita in modo rilassato.

10. Il frettoloso

Questo profilo corrisponde alle persone che vanno sempre di fretta, che non hanno tempo per le interruzioni e per le persone che interferiscono nei loro impegni. Anziché perdere tempo a risolvere un problema, preferiscono eliminarlo alla radice.

Gli altri ammirano molto la loro determinazione. Sanno che possono fidarsi di loro per fare le cose. A onor del vero, riescono sempre a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

