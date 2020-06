Ci sono cose che ognuno di noi preferisce tenere per se. Scopri quella più importante che ogni segno zodiacale eviterà accuratamente di dirti.

Ogni persona racchiude un microcosmo di segreti e di pensieri che preferisce tenere per se. Non importa quanto ci si fidi degli altri o quanto li si sentano vicini. Ci sono cose che ognuno di noi preferisce non condividere per più ragioni. A volte si tratta della semplice paura di esporsi, altre della voglia di mantenere per se determinati pensieri e altre ancora per non intaccare l’immagine che gli altri hanno di noi. Qualunque sia il motivo, avere a che fare con gli altri comporta anche il confrontarsi con cose che non saranno mai dette, piccole bugie, omissioni e parole che spesso non si sentiranno mai da loro e questo anche se in alcuni casi potrebbero migliorare i rapporti.

Così, visto che le cose che ognuno di noi tende a tacere possono dipendere da tanti fattori tra i quali rientra anche l’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è il modo più semplice di tornare alla vita di sempre per ogni segno zodiacale e che tipo di fidanzate si è in base al proprio segno zodiacale, scopriremo qual è la cosa che i segni zodiacali non diranno mai anche a costo di starci male. Un aspetto per il quale è consigliabile controllare il profilo dell’ascendente al fine di avere un’idea più chiara di ciò a cui si va incontro ed un modo per conoscere meglio anche i segni zodiacali più silenziosi.

Astrologia: La cosa che i segni dello zodiaco non diranno mai

Ariete – Ho paura

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone sicure di se e che amano mantenere quest’immagine davanti a chiunque. Ciò nonostante anche loro possono provare paura e quando accade la sensazione che hanno è così negativa che vorrebbero poterla condividere con qualcuno. Si tratta però di un desiderio destinato a restare tale perché orgogliosi come sono non ammetterebbero neppure davanti allo specchio di avere timore di qualcosa. Così, quando sembrano più tesi del solito o hanno reazioni strane, uno dei motivi potrebbe essere proprio quello della paura.

Un aspetto che andrà trattato con tatto perché anche cercando di parlargliene i risultati saranno praticamente gli stessi. Loro negheranno sempre. Molto meglio limitarsi a stargli vicini senza parlarne apertamente ma dandogli il sostegno di cui hanno bisogno. Apprezzeranno sicuramente.

Toro – Ho bisogno di te

I nativi del Toro sono persone molto più orgogliose di quanto si pensi. Così, sebbene appaiano sempre tranquille, ben disposte verso gli altri e facili ad esternare i sentimenti, in realtà sono per lo più nascoste dietro un’armatura dalla quale non amano uscire. Esprimere il bisogno che hanno degli altri è quindi una cosa che per loro è molto difficile. Una “debolezza” che sono disposti ad ammettere solo alle persone delle quali si fidano ciecamente e che di solito rientrano tra i familiari e gli amici di vecchia data. Per fortuna, seppur non a parole, riescono ad esprimersi molto con i gesti. Per questo motivo, capire se hanno bisogno può rivelarsi più semplice del previsto. Ciò che conta è non far pesar loro la cosa e limitarsi a stargli accanto per il periodo che gli serve. In questo modo si sentiranno a proprio agio ed il rapporto farà dei passi in avanti non indifferenti. E chissà che piano piano non decidano di ampliare la loro ristrettissima cerchia inserendo anche chi ha saputo dargli ciò di cui avevano bisogno.

Gemelli – Non so cosa fare

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone sempre in movimento e così allegre e attive da sembrare prive di qualsiasi pensiero. In realtà, nel profondo, nutrono tanti dubbi su cosa sono e su ciò che fanno. Dubbi che li portano spesso e volentieri a non saper agire in modo diretto e a bloccarsi incerti su come procedere. Quando ciò avviene, non riescono ad esprimere cosa sentono e ciò li porta a diventare nervosi e a complicare decisamente le cose. Avere accanto una persona cara che sia in grado di capirli e di guidarli è ciò che più desiderano. Allo stesso tempo è però una cosa che temono. Per questo motivo è davvero raro che si trovino ad ammettere di non sapere cosa fare. Per stargli accanto basterebbe provare a leggerli dalle espressioni, provando a trovare le parole giuste per aiutarli a rilassarsi. A volte anche la sola presenza può fare molto, aiutandoli a sentirsi meno soli e a pensare in modo più lucido e sereno.

Cancro – Ho paura di perderti

I nativi del Cancro sono persone estremamente emotive e legate in modo particolare ai propri affetti. Quando vogliono bene a qualcuno tendono a diventare possessivi e gelosi di ogni suo movimento. Ciò deriva da una profonda insicurezza che li spinge a pensare di non essere mai abbastanza e di poter essere soppiantati da chiunque. Purtroppo questa loro paura di perdere le persone che amano non viene mai esplicitata, finendo con il renderli nervosi. Ciò porta spesso ad inutili fraintendimenti, a musi lunghi e a modi di fare provocatori. Per far si le cose non degenerino è quindi molto importante ricordare che spesso dietro la loro ostilità si cela in realtà la paura. Sapendolo comprendere e sopportare certi modi di agire sarà sicuramente più facile, dando modo di trattarli come desiderano. Farlo senza alludere ai loro sentimenti ma rassicurandoli al contempo è sicuramente la mossa giusta per far si che le cose vadano sempre bene.

Leone – Ho bisogno di attenzione

Sebbene i nati sotto il segno del Cancro siano famosi per il bisogno di attenzioni che hanno, cercano sempre di non darlo a vedere e, sopratutto, di non dirlo. Pur cercando la luce dei riflettori vogliono infatti che gli altri credano che questa gli sia dovuta. Ammettere di averne bisogno o di volere le attenzioni degli altri è una cosa che non farebbero mai perché ai loro occhi rappresenterebbe una sconfitta. Per questo motivo, a volte, trattare con loro può essere davvero difficile. Cosa che avviene ancora di più quando si sentono improvvisamente poco considerati, iniziando a cercare di attirare l’attenzione con ogni mezzo possibile.

Farli sentire importanti è l’unico modo di tranquillizzarli. A patto che non si faccia capir loro di conoscerne i bisogni. Oltre a negare la cosa con forza, finirebbero infatti con il prendersela al punto da allontanarsi.

Vergine – Non sono abbastanza

Una delle cose che i nativi della Bilancia temono di più è quella di non essere abbastanza. La loro vista si svolge infatti in una sorta di confronto infinito con le altre persone. Un confronto che li porta a giudicare gli altri, e tutto in cerca di difetti. Questo modo di fare nasce da una profonda insicurezza che non ammetterebbero mai neppure a se stessi. Per andare d’accordo con loro è quindi indispensabile limitarsi a capirli ma senza mai farli sentire a disagio riguardo ciò che pensano di se. Purtroppo il loro bisogno di criticare tutti è difficile da far sparire e l’unica cosa che si può fare è accettarlo e far finta di nulla. Nelle loro critiche, infatti, c’è spesso più un nascondersi ciò che non piace di se stessi che un vero giudizio verso le altre persone. Un pensiero che ovviamente non condivideranno mai con nessuno e che, probabilmente, non ammetteranno mai neppure a se stessi.

