Uomini e Donne | Giulio Raselli: “Giovanna Abate? E’ la nuova Gemma!”

Uomini e Donne | Giulio Raselli, recentemente intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha dichiarato che Giovanna Abate è la nuova Gemma Galgani.

Uomini e Donne sta per giungere alla conclusione di questa nuova stagione televisiva e non si possono non tirare le somme di com’è andato questo difficile anno. Giulio Raselli, uno dei ragazzi che ha ricoperto il ruolo di tronista quest’anno, si è sbilanciato in merito all’avvicinamento tra Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice ed ora tronista, e Gemma Galgani.

Le due, infatti, hanno avuto modo di conoscersi durante il format adattato ai tempi del coronavirus, dove i loro spasimanti dovevano corteggiarle attraverso l’uso della parola.

Giulio ha notato una certa sintonia tra di loro, al punto tale da affermare che secondo lui Giovanna Abate è la nuova Gemma Galgani, tra l’altro entrambe di recente sono state elogiate da Raffaella Mennoia.

“Loro due sono molto simili tra loro, sembra quasi si conoscano da 70 anni!” ha rivelato Giulio Raselli. “Hanno un certo feeling tra loro” ha aggiunto. “Giovanna è decisamente la nuova Gemma!” ha concluso.

Giulio Raselli fa una critica a Giovanna Abate a Uomini e Donne: “Poco istintiva”

Giulio Raselli, oltre a notare l’incredibile feeling che si è creato tra Giovanna Abate e Gemma Galgani a Uomini e Donne, tra l’altro la tronista ha perfino avvertito Nicola Vivarelli di non prendere in giro la dama del Trono Over altrimenti dovrà vederla con lei, ha anche criticato un po’ l’atteggiamento della sua ex corteggiatrice, trovando un certo consenso da parte di Giulia D’Urso, la sua fidanzata.

Giulio ci ha tenuto prima di tutto a precisare che Giovanna sta facendo un bel percorso e che ora, forse, è in grado di capire l’indecisione che provava lui quando si trovava sul trono, ma non solo. Raselli, oltre ad aver confidato che Sammy non è pronto per una relazione, è convinto che Giovanna sia stata poco istintiva durante il suo percorso.

“Lei ha fatto un bel percorso” ha rivelato Giulio Raselli su Giovanna Abate a Uomini e Donne. “Ma è stata decisamente poco istintiva, è troppo razionale” ha concluso, trovando un certo consenso anche da parte della sua compagna.

Giulio si è anche espresso sulla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, convinto che la tronista punterà tutto su Sammy Hassan.