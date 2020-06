Martina Nasoni minacciata di morte: il suo appello su Instagram

Martina Nasoni, l’ultima vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha ricevuto minacce di morte su Instagram. La ragazza dal cuore di latta ha lanciato un messaggio sul web.

Martina Nasoni è nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato, e vinto, l’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello di Barbara d’Urso e per aver ispirato uno dei pezzi più famosi del cantante Irama.

Martina, però, nelle scorse ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica per uno spiacevole episodio che l’ha vista protagonista. Che cosa è successo? Martina ha rivelato di ricevere, da diverso tempo purtroppo, minacce di morte verso la sua persona e verso la sua famiglia e per questo motivo ha chiesto aiuto ai suoi fan.

Martina Nasoni è stata minacciata di morte su Instagram e ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori di inviarle gli screen con gli insulti e le minacce che questa persona le avrebbe fatto. In modo tale che lei, che tra l’altro di recente ha difeso Giulia De Lellis, possa avere materiale a sufficienza per procedere legalmente.

Hater minaccia di morte Martina Nasoni e la sua famiglia | Lei: “Adesso basta!”

Martina Nasoni, in un primo momento, aveva deciso di lasciar correre, ma non appena ha letto che l’utente in questione ha minacciato la sua famiglia ha scelto di passare all’azione, chiedendo l’aiuto e il supporto dei suoi fedeli sostenitori.

“Adesso basta, sono davvero arrivata al limite” ha esordito la vincitrice di Barbara d’Urso, che non molto tempo fa ha svelato un retroscena sul Grande Fratello. “So che avete ancora tutti gli screen riguardo le offese e le minacce che ho ricevuto in questo periodo da un determinato profilo” ha spiegato Martina. “Vi chiedo la cortesia di inviarmela in privato, così da avere del materiale a sufficienza da poter procedere per vie legali”.

Visualizza questo post su Instagram But I know that I’m open And I know that I’m free And I’ll always let hope in Wherever I’ll be And if I go blind I’ll still find my way I guess I just felt like Giving up today. #daybyday ☀️ Un post condiviso da (@martina_nasoni_official_) in data: 5 Giu 2020 alle ore 3:56 PDT

“Di solito non do adito a questo tipo di persone, ma le minacce verso la mia famiglia si sono fatte sempre più forti e la situazione inizia a starci anticipata” ha concluso Martina Nasoni su Instagram. “Vogliamo sapere chi c’è dietro questo profilo”.