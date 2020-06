Come sono in amore gli uomini dello zodiaco

Scopri come si comportano gli uomini dello zodiaco quando sono innamorati. Una caratteristica particolare per ogni segno zodiacale.

Gli uomini, si sa, non sono sempre facili da decifrare, specie quando si parla di amore. Spesso taciturni, evitano quasi sempre di dire cosa provano e hanno dei modi che a volte non lasciano intuire cosa provano davvero. Di sicuro, però, quando amano davvero possono trasformarsi e mostrare una parte del tutto inedita del loro modo di essere. Ogni uomo ha infatti un modo diverso di dimostrare amore. Un modo che può dipendere dal suo carattere, dalle esperienze vissute e dagli esempi che ha ricevuto in famiglia ma che può variare anche in base al suo segno zodiacale d’appartenenza.

Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è la paura nascosta di ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali che si deprimono facilmente, oggi scopriremo come sono gli uomini dello zodiaco quando si innamorano e come si comportano con la donna che amano. Un aspetto per il quale è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara di cosa aspettarsi dalla persona che si ama o con la quale si sta iniziando una storia d’amore.

Astrologia – Come sono gli uomini dello zodiaco quando si innamorano

Ariete – Quelli che danno tante attenzioni

Gli uomini dell’Ariete non sono esattamente dei romanticoni ma quando si innamorano cercano in tutti i modi di farsi notare e di conquistare la persona che amano. Sebbene parlino molto di se e alle volte possano apparire distratti, se davvero interessati a portare avanti una storia sono pronti a tutto. Per questo motivo, tendono a ricoprire di attenzioni la persona che amano, invitandola a cena, facendole dei doni inattesi e organizzando gite all’ultimo secondo.

Ovviamente, narcisisti come sono, hanno bisogno di capire che i loro sforzi vengono apprezzati. In caso contrario, infatti, tendono a ridimensionarsi in fretta. A parte questo particolare modo di essere, restano comunque uomini in grado di sorprendere chi amano e di far sentire la propria donna come una principessa.

Toro – Quelli che creano momenti romantici

I nativi del Toro sono romantici per natura. Quando si innamorano cercano quindi di dare sempre il meglio di se. Per loro la persona che amano diventa il centro di tutto e se ritengono che sia quella giusta sono pronti a trattarla ogni giorno come una principessa. Per farlo non perdono nessuna occasione, corteggiandola di continuo, usando parole d’amore, canzoni ed invitandola a cene a lume di candela. Ricevere le loro attenzioni è sempre qualcosa di speciale e prezioso che può andare avanti all’infinito a patto che ai loro occhi si resti sempre una persona degna di fiducia e di amore. I nativi del segno hanno infatti aspettative molto alte che se non mantenute possono portarli a cambiare improvvisamente atteggiamento, conducendoli persino ad interrompere la storia senza troppe premesse. Un modo di fare che li vedrebbe in una veste decisamente diversa ma che, per fortuna, indossano solo quando si sentono delusi o traditi dalla persona che credevano fosse quella giusta per loro.

Gemelli – Quelli che ci sono sempre

Gli uomini nati sotto il segno dei Gemelli non sono famosi per la capacità di dare attenzioni a chi amano ma sanno essere una presenza stabile nella vita della donna che scelgono come compagna. Ottimi amici, sono sempre pronti a dare consigli e tendono a prendere sul personale tutto ciò che riguarda la loro compagna, affrontando insieme a lei ogni situazione, sopratutto se problematica. Di contro, tendono ad aspettarsi lo stesso trattamento e quando ciò non avviene possono prendere la cosa nel modo sbagliato, sentendosi messi da parte e arrivando ad interrogarsi sul rapporto che stanno vivendo. Per fortuna, però, a parte un po’ di presenza non sono persone che pretendono molto e tendono a lasciare anche una discreta libertà perché bisognosi al contempo di avere la propria. Detto ciò, ogni tanto possono arrivare a stupire con qualche gesto romantico del tutto inatteso che, compiuto da loro, ha sicuramente un grande valore.

Cancro – Quelli che viziano la persona che amano

I nativi del Cancro vivono per l’amore e quando incontrano la persona giusta fanno di tutto per dimostrare i propri sentimenti rivestendola di attenzioni. Oltre a dedicarle diversi momenti romantici, tendono a viziarla ogni singolo giorno, cercando di rendere la sua vita con loro il più speciale possibile. Bisognosi di affetto si aspettano che dall’altra parte ci sia lo stesso entusiasmo e quando ciò non avviene possono prendersela al punto da chiudersi in se stessi e smettere di dimostrare amore. Si tratta però di un qualcosa che non dura mai molto perché se hanno davvero a cuore qualcuno, non possono fare a meno di dimostrarglielo, preoccupandosi per la sua felicità e cercando di dare sempre il massimo affinché il rapporto proceda nel migliore dei modi e rendendo felici entrambi.

Leone – Quelli che fanno tanti regali

I nati sotto il segno del Leone amano farsi notare e sono molto attratti dai beni materiali. Ciò significa che quando amano qualcuno, il modo che considerano più adatto a dimostrare amore è quello che prevedere attenzioni specifiche. Per la loro amata, quindi, saranno sempre disposti a fare regali di ogni tipo e a darle attenzioni volte a farla sentire una vera regina. Inviti a cena in ristoranti importanti, pomeriggi da passare in una SPA e regali importanti saranno sempre alla base del loro modo di dimostrare amore e di sentirsi i migliori compagni che ci siano.

Un modo di fare per il quale si aspettano di vedere felice chi amano, restando delusi se ciò non accade. Delusione che il più delle volte combatteranno cercando nuovi modi per sorprendere e incantare la loro compagna.

Vergine – Quelli che si mostrano utili

I nativi della Vergine non sono per niente uomini romantici e consapevoli di ciò cercano di far arrivare il proprio amore in modi alternativi che non sempre vengono capiti da chi gli sta accanto.

Se amano qualcuno si preoccupano infatti di semplificargli la vita e di renderla il più leggera possibile. Sono sempre pronti a dare una mano e a darsi da un punto di vista prettamente pratico. Il loro problema è che non sono buoni ascoltatori né persone in grado di fare gesti sorprendenti. E questo anche se a volte arrivano ad impegnarsi al punto da poter organizzare qualcosa di piacevole per entrambi. Sono uomini che vanno presi e amati così come sono ma che di sicuro rappresentano una certezza e un punto solido al quale aggrapparsi nei momenti di bisogno. Cosa che per loro è la più grande dichiarazione che esista.

