Barbara D’Urso | “Non mi fermo, vi racconto il mio Settembre 2020”

Barbara D’Urso è pronta a ricominciare dopo le difficoltà degli ultimi mesi: i suoi progetti di Settembre mettono a tacere le voci che circolano da qualche giorno.

Da vera regina del piccolo schermo, Barbara D’Urso non degna di un commento le voci che la vedrebbero messa da parte nel prossimo futuro di Canale 5.

In una lunga intervista al Corriere della Sera la Carmelita nazionale ha infatti dato ampio spazio ai suoi progetti per Settembre e ha raccontato le difficoltà legate alla necessità di andare in onda senza pubblico durante il periodo del Coronavirus.

E, senza girarci troppo intorno, ha commentato anche un episodio che negli scorsi mesi ha sollevato moltissime polemiche.

Barbara D’Urso: “Rifarei tutto, ma ora progetto Settembre”

Sempre in onda, sempre in prima linea, sempre al passo con i fatti più stringenti di attualità e di gossip: Barbara D’Urso da dieci anni a questa parte è riuscita nella difficilissima impresa di essere una presenza costante sul piccolo schermo televisivo creando una connessione diretta con i propri telespettatori e un linguaggio assolutamente personale, attraverso il quale riesce a catturare l’attenzione di un pubblico amplissimo su fatti e argomenti estremamente differenti tra loro.

Naturalmente per una donna di spettacolo esuberante come Carmelita il rapporto con il pubblico è un fattore fondamentale del proprio lavoro. Il Coronavirus ha messo a durissima prova la sua energia professionale, privandola del contatto con le oltre trecento persone presenti in studio nel corso di ogni puntata dei suoi show.

“È stato scioccante: Live è stata la prima trasmissione ad andare in onda senza pubblico, noi che eravamo abituati a trecento persone in studio. D’improvviso non c’era più nessuno, nessuna reazione, nessuna energia. […] come se Ligabue facesse un concerto a San Siro con gli spalti deserti”.

Oltre alle evidenti difficoltà emotive, Barbara e l’intero staff di Live hanno dovuto portare avanti le trasmissioni riorganizzando le scalette, superando le diverse difficoltà tecniche derivanti dai collegamenti con gli ospiti che non potevano più raggiungere lo studio e organizzando confronti con politici e specialisti che potessero fornire agli spettatori informazioni utili e complete in merito alla situazione Coronavirus.

Naturalmente, con tutte queste incognite, era abbastanza prevedibile che prima o poi anche una professionista esperta come la D’Urso incappasse in quello che la maggior parte dei media ha bollato come un passo falso: la recita dell’Eterno Riposo insieme a Matteo Salvini per onorare il ricordo delle vittime del Coronavirus.

“Non ho niente da rimproverarmi, mi sono comportata come il cuore mi dettava. Sono una persona che agisce d’impulso. Siccome sono credente, se qualcuno mi chiede “diciamo l’Eterno Riposo” d’istinto, lo faccio” ha spiegato la conduttrice.

Nemmeno le feroci critiche in merito a quella manifestazione di fede così plateale hanno potuto far retrocedere Barbara di un passo: “Quel momento è stato strumentalizzato, come spesso succede con me. Vedo molte cose in televisione che se le facessi io diventerebbero un caso, ma vado avanti con il sorriso” ha affermato, spiegando anche che, se a proporre di recitare la preghiera fosse stato un politico di un qualsiasi altro schieramento e non Matteo Salvini, si sarebbe comportata esattamente alla stessa maniera.

Se il passato lavorativo recente della D’Urso è stato costellato di difficoltà, il futuro minacciava di essere incerto. Negli scorsi giorni, infatti, si sono susseguite voci (prima date per certe, poi smentite) in merito al fatto che Alfonso Signorini fosse deciso a “spodestare” Barbara dal suo trono in Mediaset, sostituendola in alcuni programmi.

“A Settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque, Live Non È La D’Urso, Domenica Live. E anche il Grande Fratello NIP tornerà!” ha assicurato Barbara. A voler ben guardare, però, la D’Urso non ha affermato esplicitamente che il Grande Fratello NIP sarà affidato alla sua conduzione (anche se ha rilasciato dichiarazioni diverse non troppi giorni fa): proprio quel programma era “conteso” con Alfonso Signorini, che è riuscito con grande classe a venire a capo di un’edizione del Grande Fratello VIP completamente stravolta dalle conseguenze del Coronavirus.