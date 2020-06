Come tornare alla vita di prima in base al tuo segno zodiacale

Scopri come tornare alla vita di prima in modo semplice e naturale. La risposta delle stelle per ogni segno zodiacale.

Dopo la lunga quarantena, il ritorno progressivo alla vita di tutti i giorni non è stato uguale per tutti. Se da un lato ci sono quelli che si sono subito buttati nella mischia, dall’altro ci sono tante persone che si sono trovate spiazzate e con grandi difficoltà nel riabbracciare la vita di un tempo. Chi per paura delle conseguenze e chi, più semplicemente, perché ormai abituato alla nuova routine e alla bolla nella quale in un modo o nell’altro ci siamo ritrovati un po’ tutti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Che fidanzata sei in base al tuo segno zodiacale

Così, prima con la fase due ed ora con l’apertura delle regioni, sono in tanti coloro che guardano al futuro con una certa apprensione, quasi incapaci di immaginare la mossa giusta da compiere per riprendere in mano la vita di prima. Una difficoltà che coinvolge più persone di quante si pensi e che al di là del carattere, delle abitudini di vita e di fattori strettamente personali, può dipendere almeno in parte anche dall’influenza che le stelle hanno su di noi.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la paura nascosta di ogni segno zodiacale e come iniziare al meglio il mese di Giugno, scopriremo qual è il modo per riavvicinarsi pian piano alla vita di sempre e tutto senza troppi scossoni. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere più di un’opzione o una visione più completa di ciò che è meglio fare per vivere bene questo delicato momento di transizione.

Come tornare alla vita di sempre. La risposta per ogni segno zodiacale

Ariete – Andando a correre

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, tornare alla vita di sempre non dovrebbe essere un grande problema. Esistono però le dovute eccezioni. Chi teme il ritorno alla realtà, potrebbe quindi cercare di farlo poco alla volta, iniziando da qualcosa che li rilassi. Andare a correre può essere un ottimo modo perché consente di non doversi fermare a parlare con gli altri, permette di andare in luoghi più appartati e al contempo aiuta la mente a rilassarsi, allontanando i pensieri negativi. Correre ogni giorno, allontanandosi sempre di più da casa e provando, magari, ad avvicinarsi sempre più agli altri potrebbe essere un modo graduale di procedere e perfetto per chi al momento ha ancora problemi a procedere in tal senso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amore – Come lo dimostrano i segni dello zodiaco

In questo modo si testerà la propria gestione dello stress, muovendosi a piccoli passi e tutto senza entrare troppo in ansia,

Toro – Prendendo un gelato con un’amica

I nativi del Toro sono soliti vivere al meglio nel proprio focolare domestico, del quale apprezzano in modo particolare la sensazione di comfort. Per questo motivo è facile che molti di loro vivano con disagio un ritorno alla normalità. E tutto perché in questi mesi sono riusciti a rendere la loro casa il miglior nido possibile per accoglierli in ogni singolo momento della giornata. Per riprendere in mano la vita di sempre potrebbe quindi volerci un po’ di tempo. Un buon modo di iniziare è sicuramente quello di muovere piccoli passi in questa direzione, cercando di fare qualcosa che risulta essere confortevole. Uscire con un’amica per prendere un gelato potrebbe rivelarsi la mossa giusta da compiere. Si avrà infatti la distrazione di una persona cara e al contempo si potrà dar sfogo alla parte golosa tipica dei nativi del segno. Un modo come un altro per affrontare una situazione di possibile tensione nel modo più disteso possibile.

Gemelli – Uscendo con qualche amico

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone solari e che amano stare in compagnia. Per questo motivo una delle cose che probabilmente gli è pesata di più in questo periodo è stata la scarsa vita sociale alla quale si sono dovuti adattare. Se si sentono a disagio al pensiero di riprendere la vita di un tempo, quindi, un buon modo per farlo è senza alcun dubbio quello di appagare il loro bisogno innato di stare tra la gente. Scegliere uno o due amici fidati ed incontrasi per scambiare due chiacchiere è un buon modo per riprendere la mano con la vita di prima. Da lì, procedere con calma sarà sicuramente più facile ed in men che non si dica si ritroveranno quelli di un tempo e, sopratutto, più felici che mai del loro ritorno alla vita di sempre.

Cancro – Facendo qualche passeggiata nella natura

I nativi del Cancro sono persone romantiche e solitamente poco avvezze alla vita mondana. Per questo motivo, molti di loro potrebbero trovare difficile il ritorno alle abitudini di un tempo, sentendosi a disagio al pensiero di riprendere a vivere come facevano un tempo. Per abituarsi in modo graduale, una buona scelta è quella di fare qualche passeggiata immergendosi nella natura. In questo modo potranno assaporare un’atmosfera rilassante ed in grado di spazzar via gran parte delle loro ansie. Inoltre, sempre poco alla volta, potranno tornare ad avvicinarsi agli altri, scambiare due chiacchiere e prendere di nuovo la giusta confidenza con il mondo esterno. Quella che in questi mesi avevano finito con il perdere.

Leone – Facendo shopping

I nati sotto il segno del Leone sono persone sicure di se e sempre decise in quello che fanno. Amanti della vita sociale e bisognose di un confronto costante con gli altri, sono per lo più entusiasti del ritorno alla vita di sempre. Nei rari casi in cui ciò non fosse così, però, possono provare a tornare in sintonia con la vita di un tempo dandosi allo shopping. Uscire per comprare qualcosa per se li farà sentire subito meglio, li aiuterà a rilassarsi e gli darà modo di comunicare con gli altri in modo informale e senza troppe pretese.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: Perché dovresti avere un nativo dei Gemelli nella tua vita

In questo modo potranno gestirsi come preferiscono e senza inutili ansie. Un modo come un altro per decidere se e fin dove spingersi e per riassaporare ciò che più gli piaceva fare un tempo. Cosa della quale al momento hanno sicuramente bisogno.

Vergine – Facendo brevi uscite giornaliere

I nativi della Vergine sono persone poco propense ai cambiamenti. Così, esattamente come hanno impiegato del tempo per abituarsi alla vita in casa, ora si trovano ad avere difficoltà nel tornare a riprendere le abitudini di un tempo. Fare piccole uscite giornaliere può quindi essere un buon modo per riprendere in mano la loro vita, procedendo a piccoli passi e creando nuove routine senza che risultino come una forzatura. Pian piano, la voglia di prolungare il tempo da trascorrere fuori andrà aumentando e con essa la capacità di mettersi in gioco. Ciò che conta è fare tutto seguendo i propri tempi, spronandosi ad agire ma senza mai esagerare. Cosa che li aiuterà a non andare in ansia per ogni piccola cosa e a provare sensazioni piacevoli legate alle nuove abitudini.

Se vuoi scoprire qual è il miglior modo per tornare alla vita di prima degli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.