Peter Crouch | l’ex attaccante beffa i ladri: il nuovo antifurto è “infallibile”

Peter Crouch, opinionista televisivo ed ex attaccante, ha trovato il modo per evitare di avere i ladri in casa. Il suo “allarme” è molto particolare.

Anche se di norma attacca, sa anche difendersi, all’occorrenza. L’ex attaccante inglese Peter Crouch, infatti, sta facendo parlare di sé per una trovata particolare balzata alle cronache. L’opinionista televisivo ed ex calciatore è molto attento alla propria salvaguardia e quella dei suoi cari.

Per questo non intende correre rischi quando si trova nella propria abitazione. Crouch, infatti, in passato ha avuto a che fare con ladri di vario genere: il proprio domicilio è stato reiteratamente preso di mira, allora – lui che solitamente è abituato a offendere (perlomeno sul campo da gioco) ha dovuto imparare a difendersi. La prima cosa da fare era salvaguardare il proprio patrimonio.

Peter Crouch, cartonati in casa per spaventare i ladri: l’idea dell’opinionista

Non sempre c’è riuscito, ma un’ottima blindatura e qualche cassaforte difficile da espugnare potrebbero risolvere, almeno parzialmente, il problema. Crouch, però, non si fida delle tecnologie: o meglio, le usa ma non bastano. Quindi, al classico allarme ipersensibile, dotato di sensori infallibili che avvisano al primo battito d’ali, l’ex attaccante ha fatto aggiungere dei suoi cartonati a grandezza naturale.

Li applica, come riporta il Sun, quando non è in casa per confondere eventuali avventori. Un vecchio trucco che, se elaborato, può rivelarsi risolutivo. Non è dato sapere se Crouch recentemente abbia subìto qualche altro furto, sicuramente però ora che la notizia è di dominio pubblico, tutti vorranno vedere questa nuova “tipologia” di allarme. Ladri compresi che, adesso, avendo letto sul giornale l’ultima trovata dell’ex Tottenham, Liverpool e Aston Villa, non esiteranno a farsi avanti incuriositi da questa nuova ed eventuale sfida.

C’è anche, tuttavia, la possibilità che i malcapitati possano confondersi: proprio su questo ha giocato il celebre film “Mamma ho perso l’aereo”, in cui gli avventori – un fantasmagorico Joe Pesci e l’operoso Daniel Stern – credendo di andare a botta sicura, convinti di imbattersi nei cartonati all’interno della villa di Kevin Mcallister, trovarono altre “sorprese” poco rassicuranti che li fecero desistere dal perseguire ulteriormente i loro scopi di lucro. La vita, però, non è un film. Quindi Peter Crouch può soltanto confidare nel suo buonsenso, pari all’estro che lo caratterizza dentro e fuori dal campo, oltre ad un pizzico di fortuna.

