Lavatrice | Il prodotto giapponese che pulisce i vestiti ma non inquina

Scopri un detersivo alternativo per la lavatrice, un prodotto giapponese che pulisce i vestiti ma non inquina e che non prevede l’uso di sapone.

Detersivo, profumatore, ammorbidente, smacchiatore… Nonostante il green sembra prendere sempre più piede nelle nostre vite ammettiamo he il mondo dei detersivi, in particolari quelli per la lavatrice, sembra opporre una strenua resistenza.

Per pulire nulla sembra soddisfarci come il caro vecchio sapone e, sebbene prodotti fai da te, economici e assolutamente naturali, siano sempre più diffusi ancora non riescono ad avere la meglio sui cari vecchi detersivi.

Per la lavatrice in particolare l’idea di dover smacchiare e igienizzare qualcosa che poi andrà sulla nostra pelle ci scoraggia dal tentare strade innovative. Un nuovo però potrebbe giungere dal lontano oriente per farci cambiare idea.

Si tratta di un vero e proprio sacchetto magico capace di pulire i vestiti senza inquinare.

Il prodotto giapponese per la lavatrice: pulisce e non inquina

L’ingrediente che fa la differenza sembra essere il magnesio purissimo che, a contatto con l’acqua, scioglie lo sporco senza l’uso del sapone.

Il prodotto in questione si presenta come una bustina di tela di nailon con dentro dei pallini. Quesite ultimi sono il magnesio per l’appunto, l’ingrediente magico che, a contatto con l’acqua, ne altera il Ph: quest’ultimo diventa molto più forte e può dunque sciogliere lo sporco senza l’uso del sapone.

Vengono così eliminati sporco, grasso, sebo, cattivo odore e tutto ciò di cui solitamente si occupa il classico sapone.

In pratica questo prodotto proveniente dal Giappone sostituirebbe dunque il detersivo, escludendo l’uso del sapone e, di conseguenza, eliminando il problema inquinamento.

Il prodotto inoltre non fa schiuma cosa che consente un risparmio nell’uso dell’acqua del risciacquo.

Sempre rimanendo in tema di tutela del portafoglio, specifichiamo che, secondo quanto riportato sulle istruzioni, ogni bustina dura ben 365 lavaggi e va bene con tutte le temperature: potremmo paradossalmente fare una lavatrice al giorno per un anno intero!

Unico svantaggio l’assenza di profumo: il prodotto in questione non rilascia alcun aroma ma nulla vieta a noi di aggiungerlo manualmente. Qualche goccia di essenza nella vaschetta dell’ammorbidente e l’intoppo è presto risolto.

Una volta finito il lavaggio il magico sacchetto potrà poi esser semplicemente lasciato nel cestello della lavatrice, portellone aperto per far asciugar e sarete pronte per il prossimo lavaggio

Chi ha provato il prodotto giura che è a dir poco impeccabile nel suo lavoro e si compiace di eliminare così l’abuso di plastica e una buona dose di inquinamento: in caso di macchie particolari, certo, occorre pretrattate ma per il resto sembra non esserci problema.

Che ne dite, vale la pena fare un tentativo? In caso siate curiose potrete trovare il sacchetto dei miracoli su Amazon e a un costo molto contenuto.