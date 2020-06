Barbara d’Urso: Mediaset prende una drastica decisione

Barbara d’Urso, secondo quanto riportato da Tv Blog e Davide Maggio, sarebbe stata “vittima” di una drastica decisione presa da Mediaset sui suoi programmi.

Il prossimo palinsesto televisivo promette grandi novità per il pubblico del piccolo schermo. Se Barbara d’Urso, insieme a Maria De Filippi, era una delle regine indiscusse di Mediaset, arrivando a condurre fino a 4 programmi contemporaneamente, le cose potrebbero presto cambiare.

Nonostante lei continui a negare, in rete diventano sempre più insistenti le voci che la vedrebbero essere sostituita per il Grande Fratello e lo spazio della domenica pomeriggio da Alfonso Signorini, tra l’altro anche lui ha negato per poi pubblicare la notizia su un portale web da lui diretto. Ma nelle scorse ore è spuntato un nuovo retroscena, che non farebbe altro che confermare che alla bella conduttrice partenopea sia stato levato qualche programma.

Secondo il portale Tv Blog, uno dei più affidabili del settore, la notizia che vedrebbe Barbara sostituita da Alfonso Signorini corrisponderebbe alla verità. In quanto ci sarebbe lui in pole position per prendere il suo posto per la conduzione del Grande Fratello e dello spazio domenicale. Gli utenti della rete hanno chiesto al portale come mai di tale decisione da parte di Mediaset e la risposta non è tardata ad arrivare.

“Mediaset non vuole far fuori Barbara d’Urso ma vuole ridimensionarla“. L’azienda avrebbe dunque scelto di dare meno spazio alla conduttrice, confermandole al momento soltanto la conduzione di Pomeriggio 5. In quanto nemmeno il futuro di Live Non è la d’Urso sembrerebbe essere così certo.

Mediaset ridimensiona Barbara d’Urso: “Non hanno gradito alcune cose”

Perché Mediaset avrebbe preso tale decisione? Secondo quanto riportato da Tv Blog, l’azienda non avrebbe gradito alcune cose fatte dalla conduttrice. Il portale, però, è bene precisare, non si è sbilanciato in merito a cosa avrebbe infastidito i vertici dell’azienda.

Dall’altra parte Barbara d’Urso continua a negare le voci sulla sua sostituzione, affermando che condurrà lei la prossima edizione del Grande Fratello, confermando anche Cristiano Malgioglio nel ruolo di opinionista al suo fianco.

Il mistero sul futuro televisivo della d’Urso si infittisce sempre di più. Non ci resta che aspettare la pubblicazione dei prossimi palinsesti per scoprire cosa vedremo e non sul piccolo schermo a partire da settembre.