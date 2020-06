Simone Coccia | Chiusi i profili social: i motivi sono molto gravi

Simone Coccia Colaiuta ha attraversato un momento molto difficile durante il quale ha preferito fare a meno dei social. I suoi problemi non sono quelli che molti sospettavano.

Il compagno di Stefania Pizzopane è diventato famoso per aver preso parte al Grande Fratello 15 e per essere diventato – in un certo periodo – un ospite fisso dei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

Legatissimo all’immagine di uomo duro, estremamente attento alla sua apparenza fisica e appassionato di tatuaggi, Simone Coccia Colaiuta non ha mai voluto mostrare al pubblico le proprie debolezze che, comunque, sono presenti in lui come in qualunque altro essere umano.

Il Coronavirus e in particolare la lunghezza e la durezza del lockdown hanno però messo Simone a dura prova, come ha spiegato lui stesso recentemente.

Alla fine di Maggio l’uomo aveva deciso di interrompere la sua presenza social al fine di concentrarsi solo su se stesso. Nel giro di pochissimi giorni però sembra essere tornato padrone di sé e ha deciso di mettere in chiaro i motivi per cui aveva deciso di sparire dalla vita pubblica.

Simone Coccia Colaiuta: “Ho chiuso i social, ma il leone ferito è sempre un leone”

Durante il periodo del lockdown, Simone Coccia Colaiuta ha utilizzato i social per sensibilizzare i propri follower sulla necessità di rispettare le regole e soprattutto sulla necessità di limitare i contatti sociali al minimo indispensabile.

Nonostante questo, però, il periodo dell’isolamento è stato un periodo molto duro per Colaiuta, soprattutto nel momento in cui tutto sembrava alle spalle ed era finalmente arrivato il momento della ripartenza.

Appena quattro giorni fa, infatti, Simone aveva annunciato con una storia e poi con un post di Instagram che aveva intenzione di prendersi una pausa dai social per poter combattere una “battaglia dura” ma in merito alla quale aveva deciso di non dare altri dettagli.

Le ipotesi in merito alla battaglia che Simone aveva intenzione di affrontare da solo sono state molte. La più pessimistica era che Colaiuta avesse contratto il Coronavirus, mentre altri pensavano che la relazione con Stefania Pezzopane fosse giunta alla fine proprio in questo periodo.

Poco dopo quel messaggio, è comparso un nuovo post in cui Simone Colaiuta aveva deciso di dare qualche spiegazione in più in merito alla sua decisione. “Purtroppo come ben sappiamo nella vita ci sono numerosi ostacoli dei quali non si conosce la portata, ostacoli che si affacciano in un batter d’occhio cancellando il sacrificio di un intero passato, destabilizzando il presente, mettendo a rischio il futuro” è una delle frasi più illuminanti per comprendere meglio la situazione.

Nello stesso post però Simone Coccia Colaiuta ha voluto ringraziare tutte le persone che gli stavano manifestando affetto e sostegno in un momento buio.

Il post successivo, arrivato un paio di giorni dopo, mette definitivamente da parte il momento buio annunciando che Simone Colaiuta è riuscito a uscire dal labirinto in cui si era ritrovato e che vede ormai una via d’uscita verso la quale incamminarsi.

I moltissimi messaggi di sostegno, dai quali Simone ha affermato di essere stato letteralmente sommerso sono stati decisivi nel consentirgli di cambiare atteggiamento e quindi ritrovare la forza d’animo che lo ha sempre contraddistinto in ogni momento della sua vita.

Nel suo post più recente però Simone ha voluto postare una foto con la sua compagna, per ringraziarla di essere una presenza costante nella sua vita e per non averlo mai lasciato solo anche nei momenti più duri. Del resto, il fatto che la crisi personale di Colaiuta non riguardasse la sua vita sentimentale era abbastanza palese: Stefania Pezzopane aveva continuato a commentare tutti i post degli ultimi giorni con cuoricini e parole di incoraggiamento.

È chiaro che il momento di difficoltà di Simone Colaiuta sia stato innescato dalla situazione di blocco imposta dalla pandemia a tutte le attività professionali, soprattutto a quelle legate al settore dell’intrattenimento.

La cancellazione di qualche progetto e l’impossibilità di riprendere normalmente le sue attività lavorative hanno evidentemente gettato Colaiuta, come molti altri italiani, nel più totale sconforto e in una situazione di grande incertezza per il futuro.

La depressione maschile è un fenomeno estremamente subdolo, dal momento che gli uomini fanno grande fatica ad ammettere di essere in un momento difficile dal punto di vista emotivo e di aver bisogno di aiuto. La storia di Simone è un grande esempio di come si possa uscire da una fase di stallo grazie al sostegno delle persone care e alla capacità di “silenziare” le fonti di stress come i social.