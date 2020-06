Scopri che tipo di fidanzata sei e come migliorarti in base al tuo segno zodiacale.

Ognuna di noi ha un’idea personale dell’amore e di come comportarsi per dimostrarlo. Al di là di ciò che si pensa, però, ci sono dei modi di essere e di fare dei quali non si è sempre consapevoli. Questi possono essere sia positivi che negativi ma, in ogni caso, danno un’immagine di noi precisa e specifica che agli occhi degli altri e sopratutto di chi ama può rivelare che tipo di compagne siamo.

Solitamente si tratta di un mix di modi di fare e di azioni che si fanno quando si ama e che possono dipendere da diversi aspetti come il carattere, le esperienze vissute o gli esempi che si hanno avuto durante l’infanzia. A questi si unisce però anche un altro aspetto importante che è quello legato all’influenza che le stelle hanno su di noi e che può delineare alcuni modi di fare da innamorate.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la paura nascosta dei vari segni dello zodiaco e come iniziare al meglio il mese di Giugno scoprirai che tipo di fidanzata sei in base al tuo segno zodiacale. Un aspetto che riguarda molto il modo di essere e di sentire e che pertanto sarà ancor più completo se controllerai anche il profilo del tuo ascendente. Pronta?

Scopri che fidanzata sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La fidanzata senza peli sulla lingua

Se normalmente quando si ama si tende a cercare sempre il modo migliore per parlare al proprio partner, tu sei una che preferisce mettere tutti i puntini sulle i. Questo modo di essere ti porta a dire sempre quello che pensi e a mostrare anche il peggio di te, certa che se ti ama non sarà qualche difetto a farlo scappare. Si tratta di un modo di fare che sulle prime può destabilizzare chi non ti conosce ancora a fondo ma che con il tempo è sempre più apprezzato perché in grado di rendere il rapporto più semplice da vivere. Se poi si considera che quando ami davvero sai essere anche particolarmente romantica, si crea un mix di sicuro effetto che potrà solo coinvolgere maggiormente chi ha scelto di starti accanto.

Per migliorarti ti serve giusto un po’ di diplomazia, in grado di farti capire quando è il momento di essere così sincera da apparire spietata e quando invece è preferibile rimandare a dopo eventuali esternazioni poco gratificanti.

Toro – La fidanzata affettuosa

Quando si tratta delle persone che ami sai dare il meglio di te, mostrandoti sempre attenta e affettuosa. Un modo di fare che si rivela ancor più forte quando si tratta della persona che ami e con la quale hai scelto di condividere la tua vita. In amore tendi infatti a dare il meglio di te, partendo dal tuo lato romantico fino a quello di persona che adora le coccole e che è sempre pronta a farsi in quattro pur di rendere felice le persone che ama. Ciò fa di te una fidanzata affettuosa, perfetta per chi ama sentirsi coccolato e vezzeggiato e per chi adora avere un senso di calore quando torna a casa. Il tuo essere un amante del focolare domestico ti rende infatti la compagna ideale per momenti passati a rilassarsi tra buon cibo, film e coccole. Una compagna che sa come far felice il proprio amore e che nonostante il suo lato romantico molto spiccato non è mai scontata. Un consiglio per essere ancora meglio? Dar modo anche al partner di dimostrare il suo amore. Cosa che lo farà sentire ancor più coinvolto nella vostra relazione.

Gemelli – La fidanzata super amica

Il tuo modo di intendere i rapporti umani è estremamente personale e ciò ti porta a fare delle scelte che non sempre vengono capite da chi ti sta accanto. Il tuo modo di essere sincera e passionale, creativa ed energica fa di te una persona che gli altri tendono a volere accanto e che in amore ha un che di speciale. Sebbene il romanticismo non sia il tuo forte tendi infatti ad instaurare un rapporto speciale con chi ami diventando amica e confidente nonché compagna di avventure. Una particolarità che fa di te una compagna della quale è difficile stancarsi, specie per la fantasia con la quale sei in grado di inventare sempre qualcosa di nuovo per divertirti insieme alla persona che ami. E anche se a volte puoi sembrare impacciata, i tuoi modi di fare sinceri sono sempre super apprezzati da chi ti ama perché sei in grado di offrire molto e di far arrivare tutto il tuo amore, seppur in modi poco convenzionali. Per essere al top di basterebbe un pizzico di dolcezza in più da tirar fuori quando il partner non se lo aspetta in modo da sorprenderlo piacevolmente, facendolo sentire speciale.

Cancro – La fidanzata ultra romantica

Per te l’amore è la chiave che fa girare il mondo e quando trovi la persona giusta fai di tutto per essere la fidanzata perfetta. Certo, il tuo carattere ti porta tante volte a mostrare il tuo lato lunatico così come quello capriccioso ma, a parte questo, cerchi sempre di rendere il rapporto qualcosa di speciale. Che si tratti di organizzare serate speciali, di fare un dono inatteso o di riservare al tuo lui un’intera giornata di coccole, i tuoi modi sono sempre piacevoli e in grado di trasmettere amore oltre che un pizzico di insicurezza data dalla tua paura costante di perdere chi ami. A parte qualche momento no, risulti però essere una fidanzata adorabile, perfetta per far si che chi ti sta accanto continui ad amarti nel tempo. Un consiglio per migliorarti? Esternare meno la tua paura di perdere chi ami ed essere meno avvezza al controllo che, alle volte, può risultare un tantino eccessivo.

Leone – La fidanzata ricca di sorprese

Se c’è una cosa che ami fare nella vita è farti notare. Quando si tratta delle persone che ami, questo tuo modo di essere ti rende incline a fare sorprese di ogni tipo e tutto per stupire gli altri in modo positivo. Come fidanzata sei quindi una persona che non risulta mai scontata e che è in grado di affascinare e sorprendere il partner con le sue tante idee e le iniziative che porta avanti. Chi ti ama sa di potersi aspettare di tutto da te e con il tempo impara ad apprezzare la giostra emotiva che è il vostro rapporto. Una giusta che con novità sempre eclatanti e tuoi modi di fare altalenanti ma comprensivi di momenti dolci e romantici, risulta sempre più piacevole ed in grado di catturare letteralmente chi sceglie di starti accanto.

Per essere sempre al top di basta imparare a regolare ancora meglio i tuoi modi di fare e cercare di mettere anche il tuo lui sotto i riflettori, almeno una volta ogni tanto.

Vergine – La fidanzata concreta

Il tuo modo lucido e spesso analitico di vedere le cose fa di te una fidanzata concreta. Una in grado di rappresentare un punto di sicurezza per il partner. Spesso poco romantica, riesci a sopperire a questa mancanza con la tua presenza che rendi praticamente costante. Chi ti ama sa di poter contare su di te in ogni momento. E con il tempo impara ad apprezzare il tuo essere profondamente abitudinaria, prendendo il tuo essere per alcuni noiosa come un segno di stabilità e di sicurezza. Se ami davvero, poi, sai dare abbastanza segnali da far sentire al sicuro il partner che seppur in modo non convenzionale saprà rendersi conto dei tuoi sforzi per essere, sempre a tuo modo, romantica. Un consiglio per essere una fidanzata migliore? Cercare di affinare la tua empatia e di ascoltare di più i suoi problemi. In questo modo il coinvolgimento di entrambi aumenterà ed il rapporto si evolverà in modo ancor più positivo.

