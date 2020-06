La felicità di una donna dipende dall’altezza del suo partner

Coppia: più alto è l’uomo, più felice sarebbe la sua donna. Secondo questo studio la “dimensione” in una coppia conterebbe molto.

Le coppie esteticamente più belle vantano taglia e altezza simile, eppure questo studio è pronto a mettere tutto in discussione poichè dimostrerebbe che maggiore è la differenza di dimensioni tra uomo e donna, più felice sarebbe la donna.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco perché le donne preferiscono gli uomini con la barba



Più lui è alto più lei è felice

Cosa c’è alla base della felicità della coppia? chi non desidera dare una risposta a questa domanda. L’interesse per la chiave della felicità in coppia ed in generale, ha ispirato moltissimi studi. Vi abbiamo raccontato l’opinione della scienza riguardo vari argomenti, per esempio quante volte alla settimana le coppie più felici fanno l’amore o ancora quale sarebbe l‘ora ideale per farlo, eppure la risposta alla felicità della coppia, potrebbe essere altrove: per esempio nelle dimensioni del partner, e non delle dimensioni del suo membro, ma della sua altezza.



TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Qual è la dimensione ideale del pene secondo le donne?

Secondo uno studio coreano dell’Università di Konkuk a Seul, la felicità di coppia è intrinsecamente legata alla differenza di altezza tra uomini e donne. Per condurre questo studio che è durato diversi anni, a 7850 donne è stato chiesto di valutare la loro felicità all’interno della loro coppia. I risultati hanno mostrato che più il partner era alto, più felice era la donna.

“Uno è il valore intrinseco dell’altezza. Quindi alle donne piacciono gli uomini alti … senza sapere davvero perché.” afferma Kitae Sohn, ricercatrice che ha collaborato allo studio.

La ricercatrice aggiunge che se le donne non sono consapevoli del perché sono felici con un uomo più alto, la risposta è semplice. L’uomo alto viene visto come più protettivo, più in salute, più dominante socialmente ed anche più intelligente. Tutti fattori che suggeriscono il fatto di possedere buoni geni e quindi di essere più adatti alla progenie.

Secondo un altro studio condotto dall’ Università dello Utah sullo stesso argomento, uno dei ricercatori David Carrier ha affermato che: «Dal punto di vista della teoria della selezione sessuale le femmine sono attratte dai maschi alti questi maschi vengono visti come più potenti e quindi in grado di proteggere esse e i loro figli da altri maschi».

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: I 4 veri motivi per cui le donne sono attratte dal denaro



Ma se le donne sono attirate dell’uomo alto non sembrerebbe essere vero il contrario, gli uomini sarebbero più attratti da donne di altezza medio-bassa, stando ad una ricerca condotta dallo psicologo Gert Stulp dell’Università di Groningen su un campione di diecimila coppie inglesi. Il motivo? la donna minuta sembra tirare fuori l’istinto protettivo del maschio, facendolo sentire dominante e necessario.

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Coppia e rendi migliore la tu relazione con il tuo partner.