Ognuno di noi ha almeno una paura che cerca di celare a se stesso e agli altri. Scopri quella dei vari segni dello zodiaco.

Le paure sono uno dei più grandi limiti dell’essere umano. Nascono per i motivi più disparati e tendono a guidare molte delle scelte che facciamo ogni giorno. Che si tratti di paure reali o infondate, nel momento stesso in cui si formano, iniziano a modificare il modo di essere e di agire di chi le serba nel profondo e, in alcuni casi, possono diventare addirittura invalidanti, impedendo di svolgere una vita serena e in grado di seguire un percorso lineare.

Spesso una paura può portare a prendere decisioni sbagliate o a non prenderne affatto. Può limitare nel compiere scelte importanti, portare a perdere delle occasioni e creare problemi nelle relazioni con gli altri. Saper riconoscere e affrontare le proprie paure è sicuramente un passo importante da compiere per appropriarsi della propria vita e per sentirsi sereni e soddisfatti di ciò che si è e di quello che è il percorso che si sta compiendo.

Come già detto, le paure che si hanno sono strettamente personali e cambiano in base al modo di essere, alle esperienze vissute e a ciò che si sta affrontando al momento. Le stelle, però, possono avere un’influenza importante su di esse, determinandone alcune. Oggi, quindi, dopo aver visto come iniziare al meglio il mese di Giugno e come dimostrano amore i vari segni dello zodiaco, scopriremo quindi qual è la paura nascosta di ogni segno zodiacale. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara sulla paura nascosta delle persone che si conoscono, e ovviamente, di se stessi.

La paura nascosta dei vari segni dello zodiaco

Ariete – La paura di perdere

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che si mostrano sempre forti e in qualche modo indipendenti da tutto e da tutti. Lo fanno perché sono convinti che apparire forti è l’unica cosa che conta e che così facendo gli altri eviteranno di scoprire le loro fragilità. Nel profondo, infatti, si tratta di persone che vivono grandi dubbi e che si pongono più domande di quante non mostrino agli altri. E tutto per un’insicurezza che loro stessi ripudiano giorno per giorno, costruendosi una corazza sulla quale lavorano di continuo e tutto nella speranza di renderla invincibile. La loro più grande paura è quindi quella di perdere: se stessi, gli amici, le persone care o un qualsiasi obiettivo hanno in mene. Una paura che li colpisce nel profondo e che quando si insinua finisce con il renderli nervosi. Ciò, unito all’orgoglio che impedisce loro di chiedere aiuto e di mostrare i punti deboli, fa si che la paura si faccia più grande.

Purtroppo, l’unico modo che hanno per sconfiggerla è quello di riconoscerla e di combattere in tal senso. Uno scoglio per loro molto duro e che solo con il tempo e tanta forza di volontà potranno davvero superare imparando a godere di una reale sicurezza in se stessi, capace di donargli la pace e la serenità che agognano da sempre.

Toro – La paura delle insicurezze

I nativi del Toro hanno uno smisurato bisogno di sicurezze e quando anche solo una di queste finisce con il perdersi, si instaura in loro una forma di paura difficile da gestire. Apparentemente forti e sicuri dei propri mezzi, i nativi del segno riescono a mantenersi tali fin quando i loro punti stabili riescono a restare tali. In genere si tratta di famiglia, amici, posizione sociale, lavoro, etc… Tutti elementi in costante divenire che, quando subiscono una mutazione li portano ad una paura che diventa più grande di loro. Per questo motivo, nonostante la loro natura li porti ad una vita fatta di momenti tranquilli, quando si tratta di studio, lavoro o obiettivi da raggiungere, sono in grado di impegnarsi a fondo, superando ogni ostacolo con la sola forza di volontà. Al di là di tutto, infatti, per loro conta il poter raggiungere delle mete sicure che siano in grado di garantirgli una vita che si fondi su delle certezze. Le stesse delle quali hanno bisogno per vivere bene e per godere a pieno dei momenti di pace che tanto amano.

Gemelli – La paura dei pensieri nascosti

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di sapere che al mondo c’è sempre qualcosa in grado di intrattenerli. Allo stesso tempo si appoggiano agli altri per averne conforto ma, sopratutto, per sapere di avere qualcuno su cui contare nel momento del bisogno. Socievoli come non mai, tendono a farsi tanti amici per non restare mai soli. E ciò perché la loro più grande paura è quella di sperimentare un senso di vuoto che sentono più forte quando intorno a loro c’è troppo silenzio o quando la monotonia della vita di tutti i giorni finisce per diventare un sottofondo ai loro tanti pensieri. Per questo motivo sono sempre pronti a muoversi e a lottare al fine di trovare cose nuove da fare. Cose in grado di impegnargli la mente e di far si che i loro pensieri più profondi restino sempre in sordina. Una paura che può renderli la vita difficile, sottraendo loro tante energie. Sarà solo imparando ad affrontare se stessi che potranno finalmente dar voce a ciò di cui hanno paura, imparando così ad affrontarlo e a vivere con più positività il loro cammino.

Cancro – La paura di essere traditi

I nativi del Cancro tendono ad avere un rapporto quasi ossessivo con le persone che amano. Ciò nasce dal fatto che alla base vivono in una condizione di grande insicurezza. Un’insicurezza che li spinge a temere costantemente di essere delusi e traditi da coloro a cui più vogliono bene. Questo modo di pensare li porta quindi ad essere quasi ossessivi con gli altri, pretendendo di continuo attenzioni che, quando non arrivano li spingono a sentirsi frustrati e a diventare di pessimo umore. Ciò li porta a modi di fare che per assurdo li spingono proprio verso la loro più grande paura, allontanandoli da persone che invece vorrebbero avere più vicine a se. Questa paura del tradimento li può portare persino a scegliere di affiancarsi con persone che non amano davvero o dalle quali si sentono coinvolti solo a metà e tutto perché ciò che più gli preme è la sicurezza di avere il controllo della relazione. Un controllo che per il loro modo di vedere li protegge da ogni delusione. L’unico modo per superare tutto ciò è quello di affrontare la loro paura, farsi più forti e vivere la vita giorno per giorno, lasciando agli altri il beneficio del dubbio.

Leone – La paura di passare inosservati

I nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di sentirsi sempre al centro dell’attenzione. Ciò dipende dal fatto che per sapere di valere hanno bisogno di un riscontro del sociale. Una cosa che finché funziona è in grado di renderli felici ma che quando viene meno può catapultarli nel baratro. Per questo motivo, quando si trovano a vivere la loro paura, tendono a diventare più attivi che mai, apparendo tutt’altro che impauriti e sfoderando un modo di fare energico e frizzante. In realtà, però, si tratta di una sorta di difesa che mettono in atto al fine di attirare l’attenzione delle persone che gli stanno accanto. Obiettivo che, una volta raggiunto, li aiuta a sentirsi più forti e nuovamente sicuri di se.

Per poter uscire da questo circolo vizioso, avrebbero bisogno di lavorare maggiormente su se stessi e sull’opinione che hanno davvero di se. Solo così potranno imparare a volersi bene anche senza bisogno degli altri. E questo li porterebbe ad un senso di libertà così forte da renderli finalmente felici e davvero appagati dalla vita di tutti i giorni.

Vergine – La paura di essere inadeguati

I nativi della Vergine hanno spesso un modo di fare critico che li fa apparire come le persone più sicure di se al mondo. Questo modo di fare nasconde però una profonda paura che è quella di non essere all’altezza delle altre persone. Per difendersi da ciò, cercano sempre di considerare come davvero efficienti solo persone lontane dal loro mondo e alle quali pensano di non poter arrivare. In questo modo hanno qualcosa con cui giustificarsi e che gli consente di sentirsi a posto con se stessi. Vedere coloro che considerano come pari, fare qualcosa per migliorarsi tende quindi a metterli in crisi. E questo perché finiscono con il vivere le azioni altrui come una minaccia al loro modo di fare.

Si tratta di un pensiero davvero difficile da radicare e che tende a rendergli la vita davvero difficile, specie per il giudizio finale che se non positivo per loro stessi li spinge a fare pensieri svalutanti ed in grado di deprimerli. Un problema che solo impegnandosi a fondo possono risolvere davvero e per il quale è necessaria tutta la loro forza di volontà.

