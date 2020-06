Gemma Galgani a Uomini e Donne | Ex del Trono Over: “E’ senza dignità”

Gemma Galgani a Uomini e Donne | Ex del Trono Over: “E’...

Gemma Galgani è stata accusata da un suo ex fidanzato del Trono Over di Uomini e Donne di essere priva di dignità a causa della sua conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli, di soli 26 anni.

Gemma Galgani da quando ha scelto di iniziare una conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli, ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo di Uomini e Donne e non che l’accusa di aver perso completamente la ragione.

Oltre ai telespettatori, anche un suo ex fidanzato del Trono Over si è scagliato contro di lei sul suo profilo Instagram, accusandola di essere priva di dignità. Di chi stiamo parlando?

Di Juan Luis Ciano! Il corteggiatore che dopo aver promesso mari e monti ad un certo punto è sparito dallo studio lasciando la dama in lacrime tra le braccia di Tina Cipollari.

Juan ha accusato Gemma Galgani di essere senza dignità a Uomini e Donne perché ha accettato il corteggiamento di Nicola Vivarelli, che tra l’altro pare essere già fidanzato.

Juan Luis Ciano del Trono Over di Uomini e Donne contro Gemma Galgani: l’attacco

Juan Luis Ciano, come anticipato, ha accusato Gemma del Trono Over di essere senza dignità, ma com’è nato il tutto? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato una foto su Instagram di suo figlio, facendo sapere ai suoi seguaci quanto sia fiero di lui.

Il post ha ricevuto vari apprezzamenti, ma un utente ha subito colto la palla in balzo suggerendogli di non mandare mai suo figlio negli studi, sottolineando poi quanto sia, a suo dire, scandalosa la frequentazione della dama con Nicola Vivarelli. La risposta del cavaliere, come prevedibile, non è tardata ad arrivare.

“No, lei non ha un briciolo di dignità” ha commentato secco Juan contro Gemma di Uomini e Donne, che di recente ha scritto un messaggio a Giordana Angi dopo Amici Speciali.

Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne è stata attaccata, oltre che dal suo ex, anche dagli utenti della rete in quanto a causa degli insulti che riceve dopo aver iniziato la sua conoscenza con Sirius ha deciso di disattivare i commenti.