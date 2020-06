Friggitelli | scopri proprietà benefiche e utilizzi in cucina

I friggitelli o peperoncini verdi, sono molto apprezzati in cucina per la loro versatilità e sapore, inoltre apportano diversi benefici. Scopriamoli.

I friggitelli, o meglio peperoncini verdi così conosciuti, sono degli ortaggi molto apprezzati e conosciuti da tante persone. Sono molto versatili e si prestano a diverse preparazioni in cucina, dagli antipasti ai contorni.

Tipici del Sud Italia, purtroppo si possono gustare solo nella stagione estiva, vengono raccolti prima che abbiano completato il processo di maturazione.

Scopriamo i benefici e come utilizzarli in cucina.

Friggetelli: proprietà benefiche

I friggitelli sono molto apprezzati in cucina, perchè si prestano alla preparazione di diversi piatti, l’unico svantaggio è che non sono disponibili per tutto l’anno. Si presentano di forma abbastanza, con una lunghezza che non supera otto centimetri, hanno un gusto dolce e non piccante come quelli rossi.

I friggitelli o peperoncini verdi sono ricchi di sostanze nutritive, infatti contengono:

amminoacidi

vitamine

antiossidanti

sali minerali

fibre

acqua

Sono fonte ricca di vitamina C che come tutti sanno hanno un potere antiossidante, che vanno a contrastare i radicali liberi, che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare. Inoltre apportano acqua e fibre, aiutano l’equilibrio intestinale, agevolando il transito intestinale. I sali minerali presenti in maggiore quantità sono: magnesio, potassio, ferro, fosforo e calcio.

I friggiteli sono ipocalorici, circa 100 grammi di prodotto apportano 50 calorie, inoltre grazie ai suoi numerosi principi nutritivi, apportano molti benefici al nostro organismo.

1- Azione antiossidante: contengono la vitamina C, quindi hanno un azione antiossidante, contrastando i radicali liberi in eccesso, rallentando l’invecchiamento precoce delle cellule. Grazie a beta-carotene e luteina, aiutano a ridurre il rischio di cataratta e di patologie legate alla vista.

2-Potere dimagrante: grazie alle fibre alimentari, equilibrano il tratto intestinale e aiutano a smaltire le tossine e sostanze di scarto dal nostro organismo. In questo modo si favorisce la perdita di peso. I friggitelli vanno a stimolare la produzione di succhi gastrici, in questo modo si va ad accelerare i processi digestivi, va a stimolare la digestione e agevola l’assorbimento delle sostanze benefiche per l’organismo.

3-Azione immunostimolante: la vitamina A in essi contenuta, va a rinforzare e proteggere il sistema immunitario, soprattutto in caso di forte stress.

4- Riduce il rischio di infarto: infatti sono consigliati per le persone che hanno problemi di colesterolo alto. Non solo i peperoncini verdi, prevengono la formazione di trombi.

Come utilizzarli in cucina

I peperoncini verdi, sono molto versatili in cucina, si prestano a diverse preparazioni, sia fritti che al vapore. In quest’ultimo caso saranno sicuramente più salutari e non si perderanno i principi nutritivi come vitamine e sali minerali.

Sicuramente il metodo di cottura incide sulle proprietà dell’alimento, sulla digeribilità e sulla conservazione delle calorie, sicuramente la cottura a vapore preserva come già detto, le proprietà nutritive dell’alimento. Si possono cucinare sia con il gambo, che senza, li lasciate in padella con l’olio extra vergine di oliva e dei pomodorini rossi. Una ricetta veloce e facile che vi porterà via pochissimo tempo.

Quando acquistate i peperoncini, accertatevi che siano freschi, con la buccia dura e non macchiata, poi lavateli sotto acqua corrente e asciugateli bene per evitare che nell’olio caldo possano schizzare. Noterete che dopo la cottura saranno morbidi e deliziosi.

Non presentano alcuna controindicazione particolare.

Se volete gustare i friggitelli anche fuori stagione, potete congelarli, acquistateli dal vostro fruttivendolo di fiducia, poi li lavate bene sotto acqua corrente. Con un coltello, eliminate il picciolo e trasferiteli in un sacchetto per alimenti e lo li mettete nel congelatore. Scrivete la data di confezionamento, non lasciatele nel freezer, per un tempo superiore di 6 mesi.