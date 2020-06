Il mattino è il momento migliore per mettere in pratica alcune semplici abitudini in grado di mantenerci in forma. Scopriamo quali sono.

Un vecchio detto sostiene che il mattino ha l’oro in bocca, invitando ad alzarsi presto e a vivere le prime ore della giornata dando il meglio di se. Si tratta di un modo di dire che ha in se una profonda verità perché al mattino il nostro organismo si avvia per una nuova giornata, la mente è fresca dal riposo della notte precedente e tutto ha in se il sapore di un nuovo inizio.

Iniziare al meglio una giornata, inserendo al suo interno alcune piccole abitudini da ripetere ogni mattina è quindi un ottimo modo per mantenersi in forma e in salute e, per sentirsi più belle.

Scopriamo quindi quali sono le abitudini che tutte noi dovremmo inserire nella nostra routine mattutina e come possono aiutarci ad essere più belle e in forma che mai.

Le abitudini mattutine che fanno bene

Alzarsi presto al mattino e mettersi in moto seguendo una serie di abitudini, è un buon modo per mantenersi in forma. Al mattino infatti il nostro organismo è più ricettivo, il metabolismo è pronto a partire e la mente è fresca e pronta ad immagazzinare nuove informazioni.

Seguire una routine ricca di azioni propedeutiche a star bene è quindi il miglior modo per iniziare la giornata. Ecco alcune idee per creare la propria mattina perfetta.

Svegliarsi con una musica rilassante. Il risveglio è molto importante e svegliarsi con il sorriso a volte può fare la differenza. Piuttosto che alzarsi di corsa è preferibile puntare la sveglia dieci minuti prima e scegliere una melodia piacevole che sia bella da sentire e che dia la carica. Alzarsi con calma, stiracchiarsi, salutare il nuovo giorno e concedersi qualche minuto per riorganizzare la mente è un buon modo per iniziare le giornate con un’energia positiva e in grado di rendere cariche e pronte a tutto.

Dirsi frasi positive. Ogni nuova giornata andrebbe vissuta come qualcosa di nuovo. E il modo migliore per farlo è quello di darsi la carica ripetendosi frasi positive, pensando a progetti nuovi da mettere in pratica e praticando la positività. Farlo aiuterà ad avere un approccio migliore sia con se stessi che con la propria giornata.

Pesarsi. Ebbene si, dopo anni di pareri negativi a riguardo, recentemente è emerso da diversi studi che chi si pesa al mattino, anche ogni giorno, ha più possibilità di mantenersi in forma. In questo modo si ha infatti un’idea della propria situazione e non si corre il rischio di lasciarsi andare troppo, specie se si è a dieta. Ovviamente non si tratta di una regola e se pesarsi crea ansia o disagio, allora è meglio non farlo e procedere con le altre abitudini del mattino.

Bere un bicchiere d’acqua. Mantenersi idratati è molto importante e lo è ancor di più al mattino. Dopo una notte intera, infatti, l’organismo ha bisogno di reidratarsi per bene. Un bicchiere d’acqua al mattino e a digiuno è quindi il miglior modo per dare il via alla giornata, migliorando al contempo le proprie performance.

Muoversi un po’. Dopo una notte di riposo può essere utile sgranchirsi un po’ le ossa. Se si ha modo di fare un po’ di esercizio fisico, quindi, si dovrebbe approfittare della cosa. Correre intorno al proprio isolato o fare qualche esercizio in casa sarà un modo per caricarsi e svegliarsi del tutto.

Fare una buona colazione. La colazione è il pasto più importante della giornata e per farla bene occorre che si organizzi per tempo. Si può scegliere di preparare tutto la sera prima o se si ha tempo organizzarsi una volta fuori dal letto. Ciò che conta è mangiare qualcosa di buono e di sostanzioso e fare una colazione sostanziosa e bilanciata, che contenga quindi la giusta dose di carboidrati, di proteine e di grassi buoni. In questo modo ci si sentirà subito energiche e piene di voglia di fare.

Andare al lavoro in bici o a piedi. Quando è possibile una buona abitudine per il mattino è quella di recarsi al lavoro in bici o a piedi. Se il posto è lontano, si può optare per scendere una fermata prima o parcheggiare ad un isolato di distanza. Raggiungere il posto con una camminata veloce è un toccasana sia per la mente che per la salute. E se si lavora da casa? Allora sarebbe ottimo fare un po’ di work out prima di sedersi alla scrivania e ricordarsi di fare delle pause per allontanarsi dallo schermo di tanto in tanto.

Fare uno spuntino sano. Scegliere di mangiare in modo consapevole è sempre un buon modo per far si che la mattina prosegua nel modo giusto. È bene quindi evitare snack dalle macchinette e portarsi qualcosa da casa. Un frutto con del formaggio magro, uno yogurt, una manciata di frutta secca… Le opzioni sono tante e varie e ciò che conta è scegliere quelle più adatte per mantenersi in forma e sentirsi al top.

Scegliere le sane abitudini da inserire nella propria routine del mattino è un vero e proprio atto d’amore verso se stessi. Una scelta che porta a vivere al meglio la vita di tutti i giorni, mantenendosi in forma psicofisica e riuscendo ad avere una visione più completa e rilassata della propria vita e di tutto ciò che la riguarda.