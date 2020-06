Regina Elisabetta | La prima foto dal lockdown non è affatto regale

La Regina Elisabetta II è stata immortalata in una foto mentre si gode il suo lockdown (ed è felice come una ragazzina).

Nel corso dell’epidemia di Coronavirus la Regina Elisabetta II ha tenuto ben due discorsi alla nazione, uno dei quali è stato assolutamente eccezionale, il quinto discorso “fuori calendario” pronunciato durante il suo lunghissimo regno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Regina Elisabetta | Il messaggio segreto nel look dell’ultimo discorso

Il secondo discorso è stato per il settantacinquesimo anniversario della Vittoria in Europa delle forze alleate contro il nazifascismo. Quel giorno, l’8 Maggio, Sua Maestà aveva scritto ai propri sudditi: “Mai arrendersi, ma disperare – Questo è il messaggio del VE Day”.

Da allora, la Regina non era più comparsa in pubblico e ci si aspettava che Sua Maestà avrebbe trascorso la propria quarantena in completo isolamento a Windsor, dove si era trasferita qualche mese fa insieme all’amato marito Filippo, a due corgy e a uno staff molto ristretto.

Anche se era stato annunciato che la Regina non avrebbe più preso parte a cerimonie pubbliche per salvaguardare il suo stato di salute, nelle scorse ore il profilo ufficiale Instagram della Famiglia Reale ha pubblicato delle foto molto speciali di sua Maestà, mentre Elisabetta si dedica al suo hobby di una vita.

Una regina a cavallo: la prima foto di Elisabetta dal Lockdown

La Regina Elisabetta ha avuto fin da giovane una grande passione per i cavalli.

Grande esperta di cavalcature e di corse, la Regina ha allevato e selezionato cavalli per decenni, dedicando non solo grandi energie al proprio hobby ma anche gran parte del proprio tempo libero.

Oggi, all’età di 94 anni, la Regina non ha assolutamente intenzione di rinunciare al contatto con i suoi animali preferiti (dopo gli inseparabili cani corgy) e sta approfittando del lockdown a Winsor e della lunga vacanza dagli obblighi di stato per godersi la compagnia dei suoi cavalli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Regina Elisabetta | Tanti auguri a Sua Maestà per il 94° compleanno

Se l’immagine ufficiale di Elisabetta II è sempre stata fondata su cappottini monocromatici impeccabilmente abbinati al cappello, l’immagine più informale di Elisabetta è profondamente diversa.

La Regina ha sempre amato indossare abiti sportivi adatti a trascorrere tempo all’aria aperta: pantaloni comodi, stivali di gomma e colorati fazzoletti sulla testa sono da sempre la sua divisa del tempo libero.

Per le sue prime foto ufficiali dal lockdown Elisabetta ha scelto proprio un outfit sportivo ravvivato da un foulard rosa che richiama i colori degli alberi che stanno fiorendo nella tenuta di Windsor durante la primavera e che si possono ammirare sullo sfondo in tutta la loro bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) in data: 31 Mag 2020 alle ore 2:30 PDT

La didascalia che accompagna le foto di sua maestà spiega che Elisabetta cavalca da sempre, fin dalla sua giovinezza, e che il pony di razza Fell montato da sua Maestà ha 14 anni e si chiama Fern (parola che in inglese significa “Felce”).

Inoltre, sua Maestà è profondamente coinvolta in tutte le attività che riguardano la salute dei suoi animali, che entrano a far parte delle scuderie reali a fine di allevamento, corsa o equitazione.

Mentre sua Maestà si mostra al suo paese in splendida forma e con un bel sorriso dal suo castello di Windsor, Buckingham Palace rimane chiuso ai visitatori (con enormi perdite economiche per la famiglia reale).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✈️Never Ending Footsteps👣 (@travelous_traveller) in data: 1 Giu 2020 alle ore 3:26 PDT

Uno dei pochissimi ad avere il permesso della Regina per entrare nei giardini di Buckingham Palace è il Primo Ministro Boris Johnson, che potrà correre tra le aiuole di Sua Maestà per rimettersi in forma dopo essere guarito dal Coronavirus.