Fiori di zucca in pastella | tutti i trucchi per una cottura perfetta

Fiori di zucca in pastella | tutti i trucchi per una cottura...

Un classico contorno o antipasto estivo, questi fiori di zucca in pastella. Ma richiedono qualche attenzione particolare per risultare perfetti

Sulle nostre tavole d’estate non mancano mai, perché sono un contorno sfizioso, semplice e anche economico. Parliamo dei fiori di zucca in pastella, una delle ricette più classiche nella cucina italiana e simbolo della dieta mediterranea.

Vero, sono fritti e quindi qualcuno può cominciare a storcere il naso,. Ma in realtà con pochi semplici trucchi potete preparare una pastella perfetta e leggera, ideale per tutti. Questa è la versione più semplice e naturale, prima di passare allo step successivo che è quello di riempirli. Con la mozzarella, con acciughe o alici, con la ricotta o altre formaggi cremosi, la fantasia è praticamente infinita.

Oggi spieghiamo come avvolgere i fiori di zucca una pastella semplice, la più classica. Tre soli ingredienti, acqua, farina e lievito di birra per una frittura perfetta. Il risultato finale sarà ancora più buono se saprete come scegliere gli ingredienti giusti.

Intanto i fiori di zucca, possibilmente già staccati dalla zucchina. Si trovano facilmente in commercio e sono meglio perché già aperti, quindi ideali da pastellare. Quando dovete immergerli nella pastella, aiutandovi con le dita girate leggermente la punta del fiore per chiuderla e poi tuffateli nell’olio. E a proposito di questo, cercate di tenere l’olio ad una temperatura non troppo alta, ma costante. Uno dei trucchi più facili è friggere pochi fiori alla volta, per non far abbassare la temperatura.

Fiori di zucca in pastella, ricetta perfetta



I fiori di zucca in pastella devono essere mangiati appena fritti. Se dovessero avanzare, conservateli in frigo al massimo per 1 giorno dentro ad un contenitore ermetico e poi scaldateli in forno. E per una versione light cuoceteli nel forno dopo averli passati nella pastella. Basterà metterli in una teglia e infornali 15 minuti a 190°.

Ingredienti:

800 g fiori di zucca puliti

200 ml acqua frizzante

140 g farina 00

10 g lievito di birra

zucchero semolato

olio di semi

sale marino

Preparazione:

La prima operazione è quella di lavare e pulire i fori di zucca. Quindi staccate il gambo dal fiore (o dalla zucchina) con un coltello, eliminando i pistilli esterni e il bocciolo, poi tenete da parte.

In una ciotola setacciate la farina perché non formi grumi, poi a parte in poca acqua tiepida sciogliete il lievito di birra. Amalgamate bene il lievito con farina, regolate con un pizzico di sale e di zucchero, poi mescolate. L’acqua frizzante dovrà essere ben fredda, quindi tiratela fiori dal frigo solo all’ultimo minuto. Aggiungetela alla pastella, date ancora una mescolata e poi lasciatela riposare una mezz’oretta, coperta con pellicola

.

Il grosso del lavoro ormai è fatto. Poi basterà immergere i fiori di zucca nella pastella fino a che non sono coperti completamente. Scaldate una padella con abbondante olio di semi (arachide o soia) e tuffate i fiori di zucca, pochi alla volta. Quando sono belli dorati, asciugateli su dei fogli di carta cucina assorbente, per eliminare l’olio in eccesso. Ancora una presina di sale e poi serviteli bollenti.