Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di domenica 31...

Quale è stato il programma più seguito della prima serata si ieri? Scopri tutti i dati degli ascolti tv di domenica 31 maggio.

Vanessa Incontrada torna su Rai Uno con la serie Non dirlo al mio capo mentre Barbara D’urso prosegue le sue domeniche da regina incontrastata di Canale Cinque con Live – Non è la D’Urso.

Per il resto tante serie tv, film e, ovviamente, programmi di approfondimento politico hanno fornito agli italiani opportunità a non finire per allietare la loro domenica sera. Che cosa avranno preferito seguire?

Scopriamo insieme tutti i dati degli ascolti tv di domenica 31 maggio grazie al video qua sopra.

