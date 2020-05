Raimondo Todaro pubblica una serie di storie su Instagram e compie un dolce gesto per Francesca Tocca durante l’ultima puntata di Amici Speciali.

Raimondo Todaro ha seguito la semifinale di Amici Speciali insieme alla figlia Jasmine ammirando la bravura di Francesca Tocca, attesissima dalla bambina, felice di vedere la mamma ballare in tv. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, il ballerino di Ballando con le Stelle si è reso protagonista di un gesto speciale nei confronti di Francesca Tocca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati? | Parlano gli amici

Raimondo Todaro: il messaggio per Francesca Tocca durante Amici Speciali

La semifinale di Amici Speciali ha decretato i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria venerdì 5 giugno. Durante la terza puntata del format voluto da Maria De Filippi per beneficienza, Raimondo Todaro, a casa con la figlia Jasmine, ha taggato Francesca Tocca in una serie di storie riprendendo la reazione della figlia di fronte all’arrivo della mamma in scena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Michele Bravi ringrazia la De Filippi: “Sei stata l’unica”

La piccola ha prima esultato quando mamma Francesca ha ballato sulle note di Shape of You di Ed Sheeran e, successivamente, non ha nascosto la propria delusione quando la Tocca non è tornata sulla scena per una coreografia che non prevedeva la propria presenza. Nelle storie, il ballerino di Ballando con le stelle ha taggato Francesca Tocca, finita al centro del gossip per l’ex allievo di Amici Valentin.

Tra i due, tuttavia, pare esserci un buon rapporto. Genitori innamorati della loro bambina, Raimondo e Francesca sembrerebbero essere riusciti a superare tutto. I fans sognano ancora di vederli nuovamente insieme. Nel frattempo, però, si accontentato di questi piccoli gesti. Papà Raimondo, inoltre, ha trascorso il sabato sera proprio con la sua piccola Jasmine.