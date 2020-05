Eleonora Daniele mamma di Carlotta: il settimanale Di Più ricostruisce le fasi del parto svelando il momento in cui sono iniziate le contrazioni.

Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta della piccola Carlotta. La piccola sarebbe dovuta nascere a giugno, ma ha deciso di arrivare prima facendo scoppiare il cuore di gioia di mamma Eleonora e papà Giulio dallo scorso 25 maggio. La piccola è nata alle 20.15 di sera e pesava più di quattro kg. Oggi, a svelare qualche dettaglio in più sul parto della conduttrice di Raiuno è il settimanale Di Più.

Eleonora Daniele: “contrazioni a Storie italiane e corsa in clinica”

Il settimanale Di Più racconta che la Daniele ha cominciato ad avere le prime contrazioni in Rai, quando era in riunione con la redazione. Da lì l’arrivo del marito e la corsa in clinica.

“Dopo la consueta riunione di redazione Eleonora, all’improvviso, è stata colta dalle prime contrazioni. Allora il marito Giulio, all’erta da giorni, si è scapicollato dalla moglie e l’ha accompagnata immediatamente nella clinica dove la coppia aveva deciso di far nascere la piccolina”, scrive il settimanale Di Più.

Carlotta è così nata con qualche giorno d’anticipo rispetto alla data prevista. Eleonora Daniele ha poi annunciato la nascita della sua Carlotta con un dolce annuncio.

Anche l’amico Alberto Matano, a La vita in diretta, ha raccontato dettagli sul parto dell’amica. “Ma sai la cosa pazzesca, Lorella? Ieri c’è stato un giro di telefonate, ho sentito anche Mara Venier. Poi ho chiamato Eleonora Daniele, un’ora dopo il parto, e lei mi ha risposto”, ha raccontato il giornalista.

Lorella Cuccarini, invece, sempre in diretta a La vita in diretta, ha aggiunto: “Perché è nata Carlotta, la figlia della nostra amica Elonora Daniele e di Giulio Tassoni, ecco qui una foto che ha postato lei poco fa”.