Test | Scopri cosa ti mette ansia in una relazione

La prima cosa che vedi in questa immagine può rivelare ciò che ti rende segretamente ansioso in una relazione.

Le relazioni non sono sempre un percorso facile e possono creare momenti di ansia. Guarda questa foto e scopri cosa potrebbe renderti ansioso riguardo la tua relazione.

L’impegno con un’altra persona, specie se a lungo termine, e il vero amore sono fattori che ci portano molti sentimenti di felicità. Ma lo sviluppo di questi legami non è sempre un percorso facile e può generare momenti di ansia nella coppia.

Anche le persone più stabili e pacifiche possono vivere momenti di grande ansia quando il partner non è quello giusto.

Anche nei casi in cui due partner riescano ad avere una relazione quanto più equilibrata possibile. E anche se i partner sono calmi e gentili e la loro relazione dura da molto tempo, probabilmente incontreranno inevitabili difficoltà significative.

Test: cosa vedi per primo in questa immagine?

Guarda questa immagine e scopri cosa può inconsciamente causare ansia nella tua relazione.

1. Le radici

Per coloro che hanno visto prima le radici aggrovigliate, la ragione principale dell’ansia potrebbe essere la paura che l’altro non ci capisca completamente. Queste persone desiderano creare un forte legame di comprensione con qualcuno che le capisca. Sebbene allo stesso tempo, si sentano vulnerabili prima che la persona entri nella loro vita, possono provare un certo rifiuto se non c’è abbastanza complicità.

Dovresti correre rischi e non lasciare che la paura di perdere qualcosa o di non essere capito ti impedisca di vivere pienamente il presente.

2. Volti

Se hai visto i volti prima del resto quando hai guardato questa foto, ciò che motiva segretamente la tua ansia è la paura che la persona che è tutto per te metterà i suoi bisogni davanti ai tuoi. Ciò non significa che sei una persona egoista, ma semplicemente che apprezzi la tua libertà e desideri mantenerla il più possibile.

Tuttavia, anche se prendersi cura di se stessi è importante, non è incompatibile con la vita a due. Prova a superare i problemi che possono derivare dal vivere con questa persona per la quale provi sentimenti profondi.

3. Gli alberi

Per coloro che hanno visto prima uno o due alberi, la causa nascosta delle loro paure è che non possono avere la loro privacy. Sono minacciati dalla compagnia che l’amore porta, anche con tutto il bene che comporta.

Condividere tutto il loro tempo libero dal momento in cui inizia una relazione è talvolta difficile per loro. Tuttavia, se ti innamori di qualcuno che ti capisce e vuole davvero sviluppare un legame solido, quella persona non sarà sempre in grado di capire il tuo bisogno di privacy e tempo. Quindi non lasciare che quel tipo di ansia ti impedisca di uscire e legarti il che può portarti lontano.

4. Unione delle mani

Se hai visto per primo la stretta di mano, la ragione più comune delle paure che ti perseguitano è la più classica: hai paura che l’altra persona ti spezzi il cuore.

Iniziare una relazione ti preoccupa e a volte non puoi fare a meno di pensare a come sarà se la relazione finisce. Tuttavia, non devi preoccuparti di ciò che potrebbe impedirti di cercare il tipo di amore che meriti.

