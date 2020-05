Torta salata con funghi e pancetta | piatto sostanzioso e saporito

Una delle tante varianti sul tema è la torta salata con funghi e pancetta. Un piatto completo, goloso e adatto a tutte le età

Diciamo la verità: la torta salata è un piatto che risolve sempre. Potete servirla come antipasto, come secondo piatto, adattarla per un aperitivo. E la torta salata con funghi e pancetta rappresenta perfettamente l’essenza di questa ricetta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta salata con pesto di basilico

Sono tantissime le occasioni buone per preparare e servire questa torta salata dal gusto deciso e saporito. Quando i funghi si possono comprare freschi, utilizzate quelli. Alltrimenti in alternativa vanno benissimo anche i funghi surgelati a cominciare dagli champignons. Un piatto unico, se accompagnato da una buona insalata, e un’idea intelligente in cucina.

Torta salata con funghi e pancetta, ricetta facile

Uno degli aspetti migliori della torta salata con funghi e pancetta è che potete prepararla in largo anticipo. Se avanza, conservatela in frigo per 2 giorni. E se non avete utilizzato prodotti surgelati, potete anche conservarla in freezer.

Ingredienti (per 6 persone)

300 g di funghi misti

1020 g di pancetta a cubetti

120 g di mozzarella

1 confezione di pasta sfoglia

1 uovo

2 cucchiai di panna da cucina

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di prezzemolo tritato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale

pepe

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta salata alle melanzane e tonno

Preparazione:

In una padella mettete a soffriggere l’aglio con un filo di olio extravergine e quando sarà dorato toglietelo. Aggiungete poi la pancetta tagliata a cubetti facendola rosolare per un paio di minuti. Quindi aggiungete i funghi e lasciateli insaporire per 3-4 minuti. Regolate di sale e pepe (o peperoncino) e insaporite con il prezzemolo tritato.

Quando tutto sarò cotto, lasciate raffreddare. A parte affettate e tritate la mozzarella, poi in una ciotola sbattete l’uovo assieme alla panna e al parmigiano. Qui, unite anche il composto a base di funghi e pancetta oltre alla mozzarella a cubetti e mescolate bene.

A quel punto stendete la pasta sfoglia rivestendo uno stampo rotondo dal diametro di 24 centimetri e riempitela con il ripieno a base di funghi. Scaldate il forno a 180° e cuocete la torta salata per circa 40-45 minuti. Dovrà dorare ma non bruciare.

Quando la superficie sarà colorita, tirate fuori la torta salata dal forno. Lasciatela intiepidire e servitela già affettata.