I segni zodiacali più protettivi

Scopri quali sono i segni più protettivi dello zodiaco e quali non lo sono affatto.

Quando ci sono di mezzo i sentimenti, ognuno di noi ha modi diversi di agire che dipendono da diversi fattori come il carattere, le esperienze di vita, il tipo di rapporto e la forza dei sentimenti.

Che alla base ci sia un rapporto di parentela, una forte amicizia o un grande amore, il modo di essere e di agire tende solitamente a restare lo stesso e questo perché ciò che ognuno sceglie di fare è una sorta di risposta a ciò che prova per gli altri e a come il modo di fare lo fa sentire.

Per questo motivo esistono rapporti di ogni tipo, alcuni in grado di funzionare in eterno e altri che rischiano di incrinarsi ad ogni scossone della vita. Rapporti che ognuno di noi può scegliere di gestire in modo diverso ma che spesso e volentieri risulta difficile cambiare.

Se da un lato ci sono persone che tendono a vivere e lasciar vivere gli altri, anche a costo di vedergli sbagliare, dall’altro ci sono quelli che, invece, hanno bisogno di controllare ogni più piccola azione delle persone che amano perché vederli soffrire è una cosa che li fa star male. Altri ancora, invece, hanno bisogno di controllare gli altri semplicemente perché questo è il loro modo di fare con tutto ciò che li riguarda anche da lontano.

Visto che il modo di comportarsi con i propri cari può variare in base all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si deprimono facilmente e quali sono i segni dello zodiaco che nascondono le emozioni, scopriremo quali sono i segni più protettivi dello zodiaco e quali, invece, non lo sono affatto. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara dei segni che si desidera conoscere meglio.

Astrologia – I segni zodiacali protettivi è quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli per nulla protettivi

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone abituate a preoccuparsi per gli altri. Allo stesso tempo sono molto concentrati su se stessi e questo li porta a non osservare con attenzione ciò che fanno gli altri a meno che non si tratti di qualcosa che li riguarda in prima persona. Che si tratti di amicizie, rapporti di parentela o di tipo sentimentale, per loro ciò che conta è sapere di essere importanti per gli altri e di avere tutta la loro attenzione. In cambio sono disposti ad offrire la loro quando serve ma sempre senza esagerare. Avere dei rapporti liberi e nei quali non sentirsi oppressi dalle troppe attenzioni è infatti ciò di cui hanno bisogno.

Ciò li porta a pensare che anche per gli altri sia lo stesso e per questo motivo tendono a seguire sempre la stessa via di condotta. Se dall’altra parte c’è bisogno di loro, però, sanno come agire per far sentire il loro coinvolgimento e per rendersi utili.

Toro – Quelli molto protettivi

I nativi del Toro sono tra i segni più protettivi dello zodiaco. Che si tratti di parenti, amici o partner per loro è infatti fondamentale essere sempre informati di ciò che fanno gli altri. A ciò si unisce sempre una base di gelosia di bisogno di controllare gli altri che messi insieme danno vita a persone altamente protettive e sempre pronte ad agire per proteggere coloro che amano. Se ritengono che qualcuno sia di troppo o che si stia comportando male nei confronti di un loro caro sono infatti pronti ad intervenire e lo fanno con forza e determinazione. Ciò li fa apparire come persone devote e al contempo iper protettive. Un particolare del quale non si curano affatto perché ciò che più gli interessa è sapere che le persone a cui tengono stanno bene e possono dirsi al sicuro da tutto e da tutti in ogni singolo istante della loro vita.

Gemelli – Quelli poco protettivi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono degli spiriti liberi. Ed il loro modo di percepire il mondo è influenzato da questo aspetto. Così, quando hanno a che fare con le persone alle quali tengono, cercano di non preoccuparsi troppo per loro e di lasciarle libere di vivere la vita come preferiscono. Ottimi amici, sono sempre pronti a correre in aiuto ma solo se viene loro richiesto. In ogni caso, tendono a farlo senza interferire e senza elargire consigli a meno che questi non siano richiesti. Si tratta quindi di persone che sostanzialmente tendono a non intromettersi nella vita degli altri, neppure quando farlo potrebbe portare dei benefici. Per loro, infatti, la vita è come un’avventura che ognuno sceglie di vivere come preferisce e che per questo non dovrebbe subire interferenze dall’esterno.

Cancro – Quelli iperprotettivi

I nativi del Cancro sono probabilmente tra i segni più protettivi dello zodiaco. Quando tengono a qualcuno vogliono essere informati di ogni sia azione e cercano sempre di interferire dicendo ciò che pensano. Il loro bisogno di controllare gli altri è tale che possono arrivare a prendersela se si rendono conto che dall’altra parte non vengono ascoltati. Un modo di agire che alle volte può risultare pesante al punto da fargli rischiare persino di perdere qualche rapporto importante. Spesso il loro agire è spinto più da una sorta di insicurezza che li porta a non accettare che la loro presenza possa essere percepita come invadente. Detto ciò, sono persone che mirano sempre a proteggere gli altri e che nel farlo ci mettono anche il cuore. Veder soffrire chi amano è infatti una cosa che non gli piace affatto e che fanno fatica a gestire.

Leone – Quelli protettivi ma non troppo

Dei nati sotto il segno del Leone si potrebbe dire che sono persone che nella vita cercano sempre di esercitare un certo controllo su chi li circonda. Questo però non significa che sono protettivi perché il loro modo di fare è volto più a poter prevedere le mosse degli altri piuttosto che a proteggerli da eventuali errori. Un aspetto che si verifica anche con le persone che amano. Essendo a loro volta incapaci di accettare interferenze altrui, preferiscono osservare da lontano e mantenere un controllo invisibile. In questo modo possono capire cosa sta succedendo senza che dall’altra parte venga percepita la cosa. Per fortuna quando viene richiesto il loro aiuto si rivelano anche disposti a dare una mano.

In caso contrario però, possono scegliere anche di restare fermi, preferendo che gli altri commettano da se eventuali sbagli e tutto per evitare di scoprirsi troppo.

Vergine – Quelli protettivi su certi aspetti

I nativi della Vergine rientrano tra i segni protettivi ma lo sono solo per aspetti di loro interesse che, il più delle volte, riguardano aspetti pratici e mai legati alle emozioni. Per loro è infatti importante riuscire a sapere sempre cosa fanno o pensano gli altri e ciò li porta a controllarli più di quanto vorrebbero. Al contempo, incapaci come sono di cogliere gli stati emotivi di chi gli sta accanto, tendono a non preoccuparsi che chi amano sta male o sta vivendo un periodo particolarmente difficile. Anche quando riescono a capire la situazione, preferiscono restare in disparte, pronti ad intervenire ma solo se viene loro richiesto. In alternativa si limitano a far notare gli errori quando questi sono stati già commessi, cosa che il più delle volte finisce con l’infastidire che si trova ad avere a che fare con loro.

