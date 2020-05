Maria De Filippi | In corridoio sul monopattino: il video è virale

Maria De Filippi sfreccia verso il futuro della televisione … a bordo di un monopattino! Il video girato in ufficio ha fatto il boom di like.

Maria De Filippi è tornata al lavoro a ritmo quasi normale dopo lo stop e tutte le difficoltà imposte dalle misure di contenimento del Coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Accordo governo-regioni | Si riparte da 1 metro nei bar e ristoranti

La conduttrice è di nuovo all’opera per preparare tutti i suoi programmi per la prossima stagione televisiva e, come al solito, si sta avvalendo dei suoi collaboratori storici.

Tra loro c’è il suo braccio destro Raffaella Mennoia, che non ha perso l’occasione di filmare Maria mentre gira in monopattino per gli uffici Mediaset per raggiungere una stanza o l’altra.

Maria De Filippi in monopattino (come Mario Giordano e Morgan)

Nelle scorse settimane il monopattino è stato protagonista di curiosi siparietti involontariamente comici.

Il primo, risalente ormai a diversi mesi fa, è stato quello di Morgan che si è fatto filmare dai balconi della sua città mentre si aggirava per le strade deserte sul monopattino che usa solitamente per spostarsi.

Con una delle sue tipiche mantelle nere che andavano tanto di moda nell’Ottocento, Morgan era una visione assolutamente esilarante.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Morgan “Le brutte intenzioni l’autocertificazione”-video

Molto più di recente il giornalista Mario Giordano ha deciso di usare il monopattino negli studi di Fuori dal Coro per “denunciare” un’iniziativa di governo che ha fatto molto discutere.

Al fine di favorire la mobilità sostenibile, infatti, il Governo Conte ha lanciato il bonus monopattino per invitare gli italiani ad acquistare questo mezzo di trasporto piuttosto inusuale. Il giornalista, in un altro video diventato rapidamente virale, si è lanciato in corsa negli studi gridando la sua disapprovazione. “La gente nuore e questi si inventano il bonus monopattino” ha dichiarato il conduttore.

Non si sa se Maria De Filippi abbia in qualche modo deciso di rendere omaggio a Giordano oppure semplicemente ha approfittato del bonus monopattino per acquistarne uno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maurizio Costanzo | “La quarantena con Maria De Filippi”

Fatto sta che The Queen ha deciso di montare su un monopattino in ufficio e usarlo per passare da una stanza all’altra (sfoggiando uno stile molto più composto di quello di Giordano).

Con ogni probabilità però il gesto di Maria – immortalato nel video della Mennoia – era finalizzato esclusivamente ad alleggerire l’atmosfera negli studi e negli uffici Mediaset. I follower della Mennoia e i fan di Maria hanno apprezzato moltissimo: nel giro di una manciata di ore il video ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:34 PDT

Le misure di sicurezza anti Coronavirus continuano infatti a limitare la libertà dei lavoratori sia all’interno degli studi televisivi sia all’interno degli uffici amministrativi in cui vengono ideati e progettati i programmi.

L’accordo sulle misure di sicurezza per il settore cinematografico e televisivo è infatti stato raggiunto di recente e verrà applicato nei prossimi mesi per consentire la ripartenza dei programmi interrotti o modificati a causa dell’emergenza sanitaria garantendo la salute dei lavoratori del settore televisivo.