La chetogenica infatti vi permetterà di scendere di peso dai primissimi giorni, vediamo oggi tutti i vantaggi e gli svantaggi che questo tipo di dieta comporta per ottenere un regime alimentare che riesca a farci mantenere oppure diminuire il nostro peso corporeo.

Non tutti sono d’accordo su questo tipo di dieta ma proviamo a prenderne alcune note positive, indaghiamo su tutto ciò che viene introdotto in una dieta quotidiana seguendo questa tipologia di regime alimentare. Perdi peso con la dieta chetogenica.

In cosa consiste la chetogenica?

La dieta chetogenica è una dieta che contiene un alto numero di proteine e di grassi, questi possono talvolta superare il quantitativo del fabbisogno specifico e soggettivo della persona. Ciò che viene drasticamente ridotto è l’apporto di carboidrati.

Riducendo il quantitativo di carboidrati o addirittura eliminandoli generiamo di fatto nel nostro organismo una reazione chimica che prevede un utilizzo, da parte del corpo, dei grassi, unica fonte di energia disponibile in tale circostanza.

Iniziamo col dire che la dieta chetogenica ha delle origini non proprio recenti infatti viene connotata addirittura nel 1920. Veniva infatti utilizzata per controllare e soprattutto le crisi epilettiche di molti pazienti nonché bambini, poiché risultava essere un valido mezzo per contrastare queste patologie. Di lì a poco il suo impiego si trasformò in dimagrante.

Il consiglio che ci sentiamo di dare prima di iniziare a spiegare in cosa consiste la dieta chetogenica è quello di diffidare dal fai da te e rivolgersi sempre a degli specialisti del campo che saranno in grado di seguire il nostro regime alimentare con tutti gli accorgimenti del caso.

Il regime alimentare

Come suddetto questa dieta riduce in modo drastico i carboidrati e aumenta il consumo di proteine ma soprattutto di grassi. Di fatto parliamo sicuramente di uno sbilanciamento tra i macro nutrienti che costringe l’organismo a trarre principalmente grassi come fonte di energia.

Le cellule del nostro organismo si servono della presenza dei carboidrati, utilizzano la loro energia per svolgere le loro attività. Se questi vengono ridotti o addirittura eliminati queste cellule iniziano ad utilizzare i grassi, tranne però le cellule nervose.

Le cellule nervose infatti non riescono a farlo, cioè non utilizzano i grassi come fonte di energia. Si attua così un processo che viene chiamato appunto chetosi che porta alla formazione di corpi chetonici. Questi ultimi vengono utilizzati dal nostro cervello. Questo meccanismo si realizza dopo pochissimi giorni due giorni circa con una quantità giornaliera di carboidrati ridotta addirittura tra 20/50 grammi.

La chetosi è una condizione per la quale lo smaltimento dei corpi chetonici avviene attraverso la via renale. Questa dieta è famosa proprio perché riesce a garantire una perdita di peso quasi immediata ma è importante ribadire che se la si vuole seguire bisogna essere affiancati necessariamente da degli specialisti.

Se portata avanti senza cognizione di causa può portare ad un regime non poco dannoso. Il periodo nel quale si può condurre un’alimentazione di questo tipo si aggira sempre intorno alle due settimane e non di più.