Costanza Caracciolo | L’ex velina risponde a un hater: “Hai rotto il c…”

L’ex velina Costanza Caracciolo risponde piccata ad un hater che l’ha presa di mira. Il disappunto della showgirl non passa inosservato ai followers.

Costanza Caracciolo ha raggiunto il limite della pazienza, l’ex velina e showgirl – che si accompagna ormai da tempo con Christian Vieri, insieme hanno due figlie – si è scagliata ironicamente contro un hater. Il terreno dello scontro è stato Instagram.

Il social network recentemente più usato consente alla Caracciolo, da parecchio tempo, di avere un rapporto diretto con i suoi affezionati ma, purtroppo, non ci sono soltanto loro: persiste, infatti, anche qualche detrattore. Cosa normale quando si è un personaggio pubblico costantemente sotto i riflettori. Le critiche, però, possono essere anche, talvolta, rispedite al mittente. Sempre con le dovute maniere, altrimenti un social network può diventare l’arma a doppio taglio più pericolosa. Ad ogni modo Costanza, che è solita mostrare attimi – più o meno intensi della sua routine – ha fatto vedere in una story la sua manualità nella stiratura.

Costanza Caracciolo, l’ex velina si ribella ad un hater: “Fatti una risata”

Non sempre i capi vengono al meglio, ma chi di noi è perfetto? Quasi nessuno. Lei, infatti, la prende con ironia facendo vedere il risultato in Rete per strappare un sorriso ai fan. Un’utente, tuttavia, che sembrerebbe rispondere spesso in maniera piccata all’ex velina non ha perso occasione per sottolineare alla Caracciolo quando fosse inadeguata. Anche con il ferro da stiro in mano.

Disappunto che l’ex velina non ha gradito: c’era da aspettarselo, ciò che è stato sorprendente invece ha a che fare con la modalità di reazione della showgirl. Chiunque si sarebbe aspettato che lei rispondesse per le rime, proprio per tenere testa agli “insulti” – nemmeno troppo velati – dell’interlocutrice: al contrario ha scelto la pungente ironia.

“Certo che hai proprio rotto il c… e fatti una risata”, lo sfogo ha suscitato l’ilarità dei fan. Subito dopo, l’attenzione si è spostata sugli spostamenti in macchina, insieme al marito Christian Vieri che non perde occasione per portare un po’ di leggerezza. Quella che dovrebbe sempre condire e caratterizzare le giornate di ognuno di noi. Chissà se l’avrà capito anche l’hater di turno. Magari, stavolta, il messaggio è arrivato più chiaramente.

Visualizza questo post su Instagram •A dopo nottambuli..•💣 #goodnight #ko 🖤 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 22 Mag 2020 alle ore 1:58 PDT

