Scopri quali sono i segni dello zodiaco che si deprimono facilmente e quali invece hanno sempre mille risorse dalle quali attingere.

Ognuno di noi ha modi diversi di affrontare le avversità della vita. C’è chi si demoralizza subito e si arrende davanti ai primi ostacoli e chi, invece, è disposto a lottare fino alla fine mostrando risorse sempre nuove. Ci sono quelli che non smettono di sorridere neanche nei momenti più bui e coloro che finiscono con il deprimersi anche per cose di poco conto. Si tratta di differenze sostanziali che il più delle volte riescono a definire le persone e a tratteggiare alcuni lati del loro carattere.

Quanto al perché dei diversi modi di prendere le cose, questi possono dipendere dal carattere, dalle esperienze vissute, dagli esempi presenti nel quotidiano e, ovviamente, dall’influenza che le stella hanno da sempre su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che nascondono le emozioni e qual è la persona che attrae i vari segni dello zodiaco e che invece andrebbe evitata, scopriremo quali sono i segni zodiacali che si deprimono facilmente e quali, al contrario, non si lasciano abbattere da niente e nessuno. Trattandosi di un modo di fare che dipende molto da come si è fatti nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei segni che si vogliono analizzare, in modo da avere un’idea più chiara di come sono fatti.

Ariete – Quelli che non si deprimono quasi mai

I nati sotto il segno dell’Ariete amano prendere le cose alla leggera perché ciò gli consente di vivere in modo spensierato. Per loro ogni cosa è come un gioco e pertanto non reputano quasi mai che sia il caso di prendersela o di star male per ciò che gli succede attorno. Anche quando non riescono a raggiungere gli obiettivi che si pongono davanti (cosa che scoccia loro parecchio), preferiscono guardare avanti, riprendendosi quasi subito dal malumore e senza mai deprimersi. Questo modo di fare che per certi versi è davvero positivo, in alcuni casi è dato dal loro modo di essere un po’ superficiali.

Un modus operandi che spesso e volentieri li porta a non vivere male situazioni che per altri possono risultare difficili ma che al contempo gli impedisce di godere a pieno di alcune cose belle della vita che, con il loro modo di essere, rischiano di perdersi.

Toro – Quelli che non amano deprimersi

Per i nativi del Toro non deprimersi è quasi un imposizione. Davanti alle avversità preferiscono infatti armarsi di pazienza e di forza di volontà in modo di andare dritti alla meta senza il rischio di commettere errori. Sebbene per natura amino le cose semplici e non siano per niente propensi a dover lottare per ottenere qualcosa, quando si trovano davanti ad un problema sono in grado di tirar fuori il meglio di se e agire di conseguenza. Il tempo per deprimersi è quindi davvero minimo e ciò li aiuta a tener sempre alto l’umore.

Cosa che gli torna molto utile quando devono iniziare a fare progetti per sistemare ciò che va storto nella loro vita. Si tratta di un modo di fare che mettono in campo in qualsiasi circostanza e che fa di loro persone caparbie e che al resto del mondo appaiono sempre come positive e risolute.

Gemelli – Quelli che si deprimono ma solo per poco

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo ambivalente di vivere le cose. Ci sono giorni in cui appaiono più positivi che mai e pronti ad affrontare al meglio qualsiasi avversità. In altri, invece, appaiono estremamente fragili e propensi a deprimersi anche per i problemi più piccoli. Un modo di fare tipico di loro ma che per fortuna tende a cambiare di continuo. Inoltre, i loro momenti di depressione tendono a durare davvero poco lasciando facilmente il passo ad una nuova sferzata di energia. Cosa che di solito si rivela utile per risolvere i problemi su cui nel frattempo hanno ragionato.

All’interno dello zodiaco si pongono quasi a metà tra i segni pronti a deprimersi. Ma lo fanno con una spinta verso l’alto, data proprio dalla capacità di cambiare e di riprendersi in fretta, immettendo quanta più energia possibile in tutto ciò che fanno.

Cancro – Quelli che si deprimono spesso

I nativi del Cancro sono tra i segni che, all’interno dello zodiaco, si deprimono più spesso. Il loro problema nasce dal bisogno di vivere nel passato che li contraddistingue per la maggior parte del tempo. Ciò li porta inoltre a fare costanti paragoni che, quando vedono vincere il passato li portano a deprimersi. A ciò si aggiunge il fatto che anche le avversità hanno su di loro questo effetto, facendogli temere il fallimento e portandoli a bloccarsi e a fare riflessioni pessimistiche che non fanno che peggiorare il loro stato d’animo. Sebbene, il più delle volte basti il conforto delle persone che amano per riprendersi, il loro modo di fare li porta a deprimersi quasi di continuo. Ciò gli impedisce di vivere la vita rilassata e tranquilla che vorrebbero dandogli sempre un senso di malessere generale che unito a tutto il resto li rende troppo spesso mancanti della giusta voglia di agire per cambiare le cose, portandoli a crogiolarsi anche per diverso tempo su ciò che non va.

Leone – Quelli che non si deprimono

I nati sotto il segno del Leone sono persone combattive e, per questo motivo, hanno poco tempo da dedicare a pensieri tristi o deprimenti. Quando qualcosa non va come vorrebbero, si mettono subito sull’attenti e si preparano ad agire per cambiare le cose. Un modo di fare che li porta a cambiare le cose ancor prima di poterci ragionare sopra. Certo, alcune volte anche loro si trovano davanti a problemi che non riescono a risolvere ma il loro modo di prendere sempre tutto alla leggera li aiuta a non dar troppo peso alle avversità del momento e a concentrarsi su come potranno cambiare le cose con un pizzico di impegno o anche semplicemente aspettando.

Un modo di fare che in genere funziona e che ha degli effetti positivi anche sulle persone che li circondano e che spesso si lasciano trascinare dal loro entusiasmo per tirarsi a loro volta su di morale.

Vergine – Quelli che si deprimono di continuo

Si può dire che i nativi della Vergine siano tra le persone che si deprimo di più all’interno dello zodiaco. La loro visione pessimistica delle cose li spinge infatti a non vedere mai la luce alla fine del tunnel. Per loro ogni problema può solo peggiorare mentre le possibili soluzioni sono sempre un rischio da correre che non sempre vogliono affrontare. Si tratta di persone che vedono il bicchiere mezzo vuoto e che raramente accettano consigli in tal senso. Seppur in cerca di conforto, infatti, finiscono sempre con il mantener fede alle proprie idee, continuando a pensare in modo negativo. Ciò li porta a deprimersi spesso e a non fare poi molto per cambiare le cose. Un problema del quale si rendono anche conto ma che proprio non riescono a risolvere. A meno di non avere qualcuno di cui si fidano e che sia disposto a far loro da guida in modo costante. In tal caso, possono riuscire a tirar fuori delle risorse che si rivelano utili a trarli di impiccio ma delle quali tendono a dimenticarsi anche piuttosto in fretta, ripetendo il solito modus operandi alla prima occasione.

