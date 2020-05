La semplicità è il segreto in cucina e gli involtini di melanzane al forno lo sono davvero. Ma vi permetteranno di mettere tutti a tavola

Quando arriva la stagione calda, l’unico nostro pensiero è cucinare in fretta e pensare a piatti sani. Come questi involtini di melanzane al forno, un secondo piatto (o antipasto, scegliete voi) veloce, pratico e gustoso.

Pensiamo all’estate, certo, anche se in realtà le melanzane sono sulle nostre tavole tutto l’anno. E danno vita a ricette svariate, come questi involtini ripieni di prosciutto cotto e formaggio. Il caciocavallo serve per dare un gusto deciso agli involtini. Ma si possono usare altri formaggi a pasta filante come la fontina o la mozzarella. E se volete rendere più sfizioso il piatto, invece di cuocerle al forno, le melanzane friggetele.

Involtini di melanzane al forno, pronti subito

Se dovessero avanzare, gli involtini di melanzane al forno possono essere conservati in frigo per 2 giorni, meglio se in un contenitore ermetico. Ma potete anche congelarli già cotti e poi ripassarli in forno quando serve.

Ingredienti:

250 g melanzane

130 g prosciutto cotto

120 g caciocavallo

250 ml passata di pomodoro

2 cucchiai olio extravergine d’oliva

sale fino

pepe nero

Preparazione:

Prendete delle melanzane sode e lunghe. Lavatele, senza sbucciarle, e ricavate delle fette spesse circa 2-3 millimetri. Asciugatele con un po’ di carta assorbente da cucina per eliminare l’umidità causata dal liquido di vegetazione.

Mettete le fette di melanzane su una teglia, già foderata di carta forno, e cuocetele in forno preriscaldato a 160° per 12-13 minuti.

A parte in una padella scaldate l’olio aggiungendo poi la passata di pomodoro. Lasciate cuocere a fuoco moderato per una decina di minuti. Tagliate anche il caciocavallo a fettine più o meno dello stesso spessore delle melanzane.

A questo punto potete comporre gli involtini. Prendete una fetta di melanzana e sopra mettete il prosciutto cotto, il caciocavallo e arrotolate fino a formare un involtino. Poi piazzate i rotolini ottenuti in una pirofila da forno, con la parte della chiusura rivolta in basso.

Terminata questa operazione, coprite con la passata di pomodoro e su ogni involtini mettete ancora pezzetti di caciocavallo da fare fondere in forno.

Cuocete in forno preriscaldato a 170° per 9-10 minuti. Alla fine azionate il grill e cuocete per altri 2-3 minuti. Una volta sfornati, serviteli caldi o tiepidi.