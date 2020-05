Peluche al bar per il distanziamento sociale VIDEO

I peluche sono da sempre amatissimi e oggi si rivelano anche utili per mantenere il distanziamento sociale.

L’idea brillante arriva dal bar di uno zoo che si trova a Shizuoka, in Giappone, dove invece di eliminare i tavoli in più è stata presa la decisione di far sedere a tavola dei peluche di capibara e di altri animali presenti nello zoo.

Si tratta di una mossa che ha riscosso subito successo vista la passione che i giapponesi hanno per tutto ciò che è kawaii. Al contempo, sedersi a tavola è stato reso più semplice perché gli unici posti disponibili sono quelli lasciati liberi dai peluche che occupano ovviamente i posti che al momento non possono essere occupati dagli umani.

