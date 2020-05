Maria De Filippi conferma Tu sì que vales: chi sono i membri della giuria

Maria De Filippi ha confermato una nuova edizione di Tu sì que vales, mentre il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha confermato i membri della giuria del programma di successo di canale 5.

Maria De Filippi ha confermato, ma si immaginava già nell’aria visti gli ascolti record degli ultimi appuntamenti, la messa in onda di una nuova stagione di Tu sì que vales, il programma che vede persone comuni e non mettere alla prova il proprio talento speciale, avendo la possibilità non solo di farsi conoscere dal grande pubblico ma anche di vincere un consistente montepremi.

Il settimanale Chi ha confermato, invece, i membri della giuria della prossima edizione e nonostante sembrasse che qualcuno avesse scelto di abbandonare il progetto, sono gli stessi a cui ormai da un po’ siamo abituati.

I giudici di Tu sì que vales sono: Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Ovviamente, non c’è manco il bisogno di specificarlo, c’è anche la padrona di casa Maria, che di recente ha rivelato di aver cambiato il regolamento di Amici Speciali.

Tu sì que vales 2020 con Maria De Filippi confermato: Belen Rodriguez a rischio?

Se i giudici di Tu sì que vales sono stati confermati tutti, anche Sabrina Ferilli come porta voce del pubblico in studio, non si è ancora fatta chiarezza in merito alla scelta dei conduttori della prossima edizione.

Il settimanale Chi, infatti, non ha fatto alcun accenno a Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Il motivo di tale precisazione, almeno per il momento, non si sa se è dovuta ad una riconferma di Belen Rodriguez a Tu sì que vales insieme ai suoi compagni di viaggio o se ci sarà un cambio radicale per quanto riguarda i conduttori. Quel che è certo è che Maria De Filippi non si è ancora sbilanciata in tal merito, mentre invece pare aver candidato Michele Bravi nel cast di Amici 20

Tu sì que vales, quindi, durante la messa in onda della prossima edizione, avrà un cambio radicale alla conduzione o vale sempre la formula che squadra che vince non si cambia? Staremo a vedere.