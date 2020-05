L’esperimento che dimostra come a fare veramente la differenza quando ci si lava le mani è il tempo che dedichiamo allo strofinamento.

Il Covid-19 ci ha portato a diventare delle vere e proprie esperte nel lavare le mani ma siamo sicure di aver imparato a dovere?

Un’immagine condivisa su Instagram da una famosa attrice potrebbe forse aiutarci a capire meglio grazie a un sapiente utilizzo della luce UV.

Guardate il video per scoprire di che cosa si tratta e per leggere l’articolo completo clicca su Eliminare i germi in 30 secondi | Mani a confronto sotto la luce Uv