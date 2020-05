Scopri perché bere il caffè amaro è meglio dell’alternativa con lo zucchero.

Il caffè è una bevanda amata e consumata dalla maggior parte degli italiani. Che sia al mattino appena svegli, nelle pause al lavoro o dopo i pasti, si tratta di un rituale a cui pochi sono disposti a rinunciare. Se si pensa che negli ultimi anni è sempre più chiaro come il caffè sia ricco di proprietà che fanno bene alla salute, è ovvio che l’opzione di non berlo si rivela anche inutile.

Quello che molti non sanno è però che il caffè per far bene davvero e non comportare danni di alcun tipo come ad esempio l’innalzamento della glicemia, andrebbe bevuto senza zucchero.

In questo modo oltre a mantenere le sue innate proprietà diventa ancor più prezioso grazie ad una maggior capacità di migliorare la digestione e all’effetto dimagrante.

Il caffè amaro, infatti, accelera il metabolismo e stimola lo smaltimento dei grassi in eccesso aiutando chi è a dieta a dimagrire di più. Un motivo più che valido per cui andrebbe bevuto anche amaro. E, se proprio non piace, con l’aggiunta di qualche goccia di latte vegetale ma mai più senza zucchero.

