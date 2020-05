John Peter Sloan, famoso per aver insegnato inglese in tv in trasmissioni come Zelig e Amici, è morto all’improvviso a soli 51 anni – Video

John Peter Slon, cantante, attore e comico, diventato famoso in Italia per aver insegnato inglese in tv, si è spento a soli 51 anni. «È avvenuto tutto improvvisamente. Soffriva di asma, aveva un enfisema, ma niente di preoccupante. Poi, ieri sera, è stato trasferito in ospedale, ha avuto un aggravamento e non c’è stato nulla da fare», ha detto la sua agente, Stefania Milanesi.



Sloan aveva partecipato a varie trasmissioni come Zelig, Amici, Verissimo e Quelli che il calcio insegnando inglese con ironia.