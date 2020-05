.Scopri qual è il tipo di persona dalla quale ti senti attratta ma che dovresti decisamente evitare.

Quando si parla di attrazione, è difficile capire come scattano certe dinamiche. Ciò che si sa per certo è che a volte ci si sente attratti da qualcuno senza un’apparente ragione. Può capitare nelle amicizie e ancor più spesso nelle relazioni d’amore e tutto senza che si riesca quasi mai a cambiare le cose. Se c’è una cosa che si può fare, però, è dare un nome a quel che si prova e razionalizzare al punto da comprendere se è bene approfondire determinati rapporti o se è preferibile lasciarli andare. Per quanto possa sembrare strano, infatti, ognuno di noi ha almeno una tipologia di persone dalla quale si sente attratto ma che alla lunga può risultare nociva.

Ciò può dipendere da svariati fattori come differenze caratteriali, modi di intendere la vita del tutto diversi o semplici incompatibilità. Ciò che conta è imparare a riconoscere quali sono le persone dalle quali si dovrebbe stare lontani. Solo in questo modo, infatti, si potranno evitare problemi e momenti di sofferenza e puntare ad una vita fatta di relazioni sane e in grado di regalare la felicità. Visto che le stelle possono influire anche sull’attrazione che si prova per gli altri e, in questo caso, per le persone sbagliate, dopo aver visto qual è la cosa che dovremmo imparare entro la fine di Maggio e come reagiscono i segni dello zodiaco quando la loro storia è in crisi, oggi scopriremo qual è il tipo di persona che ci attira e dalla quale dovremmo stare lontane.

La persona dalla quale sei attratta ma che può farti del male

Ariete – La persona insicura

Sempre decisa e sicura di te, tendi a provare una strana attrazione per le persone del tutto diverse da te ed in questo caso insicure. Di solito il motivo principale e spesso inconscio è legato al tuo amore per il comando che ti spinge a cercare di circondarti di persone che sai per certo non cercheranno mai e poi mai di togliertelo. Dall’altra parte, però, ti trovi spesso a provare quasi tenerezza per chi ha dei modi di fare insicuri, provando il desiderio di guidarli e di mostrare come è invece facile prendere la vita di petto. Si tratta di una situazione che ti mette in pericolo sotto più fronti.

Da un lato perché nel momento in cui riuscirai a trasmettere sicurezza a qualcuno sarai probabilmente destinata a perderlo e dall’altro perché verrebbe meno la possibilità di essere il leader nel vostro rapporto e questa cosa, alla lunga, ti peserebbe tantissimo. Ciò di cui hai bisogno? Una persona che sia sicura abbastanza da tenerti testa ma che sappia sempre quando capitolare e mostrare i suoi momenti di dolcezza.

Toro – La persona estremamente romantica

Da sempre legata ai sogni e alle favole, hai un’idea tutta tua di come deve essere il romanticismo, cosa che segui non solo in amore ma anche nelle amicizie. Quando conosci qualcuno ti senti subito attratta dalla sua capacità di vedere le cose in chiave romantica e spesso finisci con il cercare di portare avanti il rapporto. Sebbene è giusto cercare qualcuno che sia in grado di condividere la tua visione delle cose, per star bene nel tempo hai bisogno di un sano equilibrio. Una persona estremamente romantica finirebbe infatti con il toglierti spazio, arrivando a farti sentire soffocata. Una cosa che non riusciresti a gestire e che presto o tardi di porterebbe a vivere una crisi. Per poter vivere bene è meglio trovare persone che sappiano vedere la vita anche da un punto di vista romantico ma che abbiano anche un senso pratico in grado di tenerle con i piedi per terra.

Gemelli – La persona nella quale ti rivedi

Solare e amante di una vita piena e ricca di novità, tendi a sentirti attratta da persone che sono in grado di vivere con la tua stessa energia. Ciò ti porta a voler frequentare persone a te troppo simili. E se da un lato ciò può apparire divertente ed eccitante, dall’altro nasconde non poche insidie. In primo luogo perché rischi di finire con l’annoiarti perché in grado di prevedere ogni mossa di chi hai accanto. E, subito dopo perché nei momenti tristi o di forte stress ti troveresti a dover ragionare con qualcuno che ha i tuoi stessi limiti. E ciò porterebbe entrambi ad una strada chiusa e priva di sbocchi. Per quanto sia giusto trovare persone compatibili, quindi, la cosa giusta da fare è quella di concentrarsi verso qualcuno che percepisci al contempo diverso. In questo modo non mancherà mai l’effetto sorpresa (per te tanto importante) e sentirai al contempo la possibilità di poter conoscere giorno per giorno chi hai accanto, senza doverlo dare per scontato solo perché lo conosci meglio di te stesso. Un piccolo particolare che per una come te può fare la differenza.

Cancro – La persona troppo gentile

Per natura sei attratta in modo particolare da chi sa mostrarsi gentile e premuroso verso gli altri ma, sopratutto verso di te. Sebbene sia una cosa piuttosto logica, quando la persona è troppo gentile possono sorgere problemi tali da renderti la vita difficile. Il primo ostacolo da considerare è legato al fatto che una persona gentile lo è con tutti e questo può potarti a farti sentire messa da parte quanto le esigenze degli altri verranno prima delle tue. Il secondo problema si lega invece al tuo modo di essere che quando si entra in confidenza tende ad essere un po’ più aggressivo di quanto non mostri in un primo momento. Ciò può portare chi è troppo gentile a vivere male le cose ma a non avere la capacità di dirtelo. Cosa che con il tempo esaspererebbe il rapporto portando ad una conclusione improvvisa e spesso dolorosa. Per quanto sia giusto e comprensibile che tu ti senta attratta da persone gentili è quindi preferibile avvicinarsi a quelle che, pur essendolo non eccedono troppo ma hanno anche la capacità di mostrare altri lati di se.

Leone – La persona sicura di se

Essendo una persona di carattere forte, tendi a sentirti attratta da chi dimostra la tua stessa qualità. Una cosa più che comprensibile ma che mal si sposa con il tuo bisogno di sentirti unica e di stare sempre al centro dell’attenzione. Alla lunga, infatti, rischi di scontrarti con qualcuno in grado di tenerti sempre testa e che come te ama stare sotto i riflettori. Una situazione che per te è inconcepibile e che non riusciresti mai e poi mai a concepire. Per poter star bene hai infatti bisogno di qualcuno che ti faccia da spalla e che sappia affiancarti senza mai metterti in ombra.

Cosa che vale sia in amore che nelle amicizie. Per questo motivo, per quanto sia giusto cercare persone che sappiano badare a se stesse e che non corrano il rischio di diventare succubi del tuo modo di essere, è altresì importante saper individuare quelle che non sentono il bisogno di primeggiare e che possano prendere come qualcosa di positivo il poterti sostenere nella tua eterna corsa al successo.

Vergine – La persona misteriosa

Sempre ligia alle regole e con una mente in grado di guardare avanti di tot passi rispetto agli altri, finisci con il sentirti attratta da chi riesce a sorprenderti mostrandosi come un’incognita da scoprire. Di solito si tratta di persone che ti sorprendono senza volerlo e che pertanto ami cercare di conoscere il più possibile. E tutto al fine di comprendere il mistero che si cela dietro il loro modo di essere. Per quanto tu possa trovare attraente questa caccia al tesoro, alla fine si tratta sempre di persone che molto probabilmente hanno un modo di vivere e di intendere la vita del tutto diversi dai tuoi. Una volta scoperto cosa non ti tornava, ti troveresti quindi a dover combattere con qualcuno che ai tuoi occhi sarà sempre troppo astratto e questo alla lunga ti porterebbe molto probabilmente a sentirti frustrata. Perché se ciò che con si capisce ha sempre una sua attrattiva è bello anche potersi rivedere almeno un po’ in chi ci circonda e avere argomenti e storie da condividere. Molto meglio trovare qualcuno che abbia abbastanza fantasia da poterti sorprendere ma che non viva in un mondo del tutto diverso dal tuo. Correrai meno rischi e scoprirai una forma di felicità più adatta alle tue corde.

