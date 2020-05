Uomini e Donne | Trono Classico cancellato? Parla Raffaella Mennoia

Uomini e Donne | Il pubblico di canale 5 è curioso di sapere che fine hanno fatto i protagonisti del Trono Classico (Carlo Pietropoli, Sara Amira e Daniele Dal Moro). A fare “chiarezza” ci ha pensato Raffaella Mennoia, che ha però deluso le aspettative dei fan.

Il pubblico di canale 5 è curioso di sapere se avranno modo o meno di poter vedere i protagonisti del Trono Classico sul piccolo schermo, visto che da quando il programma è ripreso dopo la pausa forzata per il coronavirus non si hanno più avuto tracce di Sara Amira, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro.

I fan del programma hanno così pensato di rivolgersi direttamente a Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, che in un certo senso ha provato a fare chiarezza sulla continuazione del programma deludendo però le aspettative dei fan.

“Che fine hanno fatto gli altri tronisti del programma?” hanno chiesto i telespettatori di Uomini e Donne, curiosi di sapere che destino è toccato agli altri tronisti. “Abbiamo soltanto visto il percorso di Giovanna, degli altri non si è saputo più niente”.

Come anticipato, la risposta dell’autrice non è tardata ad arrivare che ha replicato con un secco: “Tutto bene, grazie”.

Raffaella Mennoia ha fatto arrabbiare i fan del Trono Classico di Uomini e Donne che di certo non si sarebbero mai aspettati una risposta del genere da parte della loro beniamina.

Raffaella Mennoia delude i telespettatori di Uomini e Donne: il gesto

L’autrice del Trono Classico, Raffaella Mennoia, ha deluso le aspettative del suo pubblico che di certo non si aspettavano una risposta del genere da parte sua.

Tant’è che sul suo profilo Instagram non sono di certo mancate le polemiche. C’è chi l’ha accusata di essere interessata soltanto agli ascolti e c’è invece sostiene che non abbia alcun rispetto per il pubblico di Uomini e Donne.

In molti però, data la risposta dell’autrice di Uomini e Donne, che tra l’altro ha rivelato di aver chiamato Leonardo Greco dopo aver scoperto che aveva contratto il coronavirus, si sono ormai convinti che la sezione dedicata ai tronisti sia ufficialmente cancellata, visto che da qualche tempo si sta puntando ad una formula mista del programma considerato che ormai non ci sono più limiti di età dei vari corteggiamenti.

Il Trono Classico è stato cancellato da Uomini e Donne per un Trono Misto? Il pubblico della rete sembra essere convinto di tale opzione, anche se gli autori del programma non si sono ancora sbilanciati a riguardo.