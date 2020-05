Uomini e Donne, spunta una foto dell’Alchimista che conferma la sua identità: Davide Basolo sarebbe davvero il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate.

Spunta una foto dell’Alchimista che confermerebbe l’identità del misterioso corteggiatore di Giovanna Abate. Il Vicolo delle News, infatti, ha messo a confronto una foto del profilo dell’Alchimista e una di Davide Basolo che in molti hanno riconosciuto proprio il corteggiatore mascherato di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: spunta la foto dell’Alchimista, è Davide Basolo?

Secondo una foto pubblicata dal Vicolo delle News, l’Alchimista sarebbe proprio Davide Basolo che è stato smascherato dall’ex fidanzata. Le talpe del Vicolo, infatti, hanno confrontato il profilo di Davide e quello del corteggiatore di Giovanna Abate confermando la sua identità. Nonostante il popolo del web sia convinto di aver smascherato l’Alchimista, quest’ultimo continua a non mostrarsi al pubblico.

Dalla foto pubblicata dal Vicolo, i profili di Davide e dell’alchimista coincidono. Giovanna Abate, nel frattempo, è l’unica ad averlo visto e, in studio, ha confermato di essere molto confusa in vista della scelta.

Giovanna, dunque, nonostante le pregresse conoscenze con Alessandro Graziani e Sammy Hassan, ammette il grande interesse per Davide che l’ha colpita anche dal punto di vista estetico.

L’alchimista, da parte sua, almeno per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di togliere la maschera mostrando il proprio volto al pubblico nonostante le ripetute richieste di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Non sono qui per sfidare nessuno, ma per farmi conoscere da Giovanna e, se le cose dovessero andare bene, uscire insieme dal programma. Aveva attirato la mia attenzione già nel percorso da corteggiatrice. Quando si è presentata l’opportunità di corteggiarla ho pensato fosse un segno del destino“, ha detto in puntata l’Alchimista.