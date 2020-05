I mondiali di sci a Cortina, previsti per il 2021 potrebbero essere rimandati al 2022.

La notizia è stata data ieri sera da Giovanni Malagò, il presidente del Coni che ospite a Che tempo che fa ha anticipato quale sarà il destino dei mondiali di sci a Cortina.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus: Olimpiadi rimandate di un anno. L’annuncio ufficiale.

A suo dire, infatti, e come riportato anche da Huffingtonpost, i mondiali saranno rimandati. Negli ultimi giorni si è infatti deciso di inviare la proposta di posticipare il tutto al 2022, data in cui sarà possibile garantire le giuste misure di sicurezza.

Una scelta considerata logica anche per via della presenza delle Olimpiadi invernali che si terrebbero a Pechino un mese prima, ovvero a Marzo del 2022. Guarda il video per saperne di più.