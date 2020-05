Queen | Il chitarrista Brian May colpito da un infarto: come sta

Queen | Il chitarrista Brian May nelle scorse ore è stato colpito da un infarto. Ecco come sta ora.

Il chitarrista dei Queen Brian May ha avuto un infarto. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Brian sul suo profilo Instagram, che ha raccontato ai suoi fedeli sostenitori che pur mantenendo uno stile di vita sano è stato colpito dal malore.

Il musicista ha avuto dei forti dolori al petto e alle braccia per ben 15 minuti e per questo motivo è stato trasportato in ospedale dal suo medico direttamente dalla sua auto personale.

Una volta giunto nella struttura ospedaliera, i medici hanno comunicato al chitarrista dei Queen, tra l’altro di recente è stato rivelato un significato nascosto di Bohemian Rapsody, di aver ben tre arterie ostruite.

Brian May dei Queen: come sta il chitarrista della band dopo l’infarto

Il musicista Brian May dei Queen ha informato i suoi fedeli sostenitori sul suo profilo Instagram che c’era molta pressione sul suo corpo e a causa di questo non è stato possibile potergli mettere dei bypass, strumento necessario per l’artista per poter proseguire con la sua vita ma che non è stato possibile applicare.

Per questo motivo i medici hanno optato per uno stent, una soluzione molto più rapida ed efficace che dovrebbe permettere al chitarrista, tra l’altro come è ben noto la band da qualche tempo ha sostituito Freddie Mercury con Adam Lambert, di non essere in pericolo con la sua salute, ma sicuramente non potrà esporsi più di tanto verso il mondo esterno anche a causa del coronavirus, che ha colpito in maniera inevitabile tutto il mondo.

Brian May dopo l’infarto sta bene, ma dovrà stare a riposo per qualche tempo.