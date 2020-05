Morto Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, 21enne ex centrocampista della Roma Primavera. Sognava la Serie A, lo ha stroncato un infarto

Morto Joseph Perfection, a soli 21 anni, ex giocatore della Roma Primavera. Una storia di riscatto, senza il lieto fine per colpa di un arresto cardiaco. Originario di Yaoundé, capitale del Cameroun, Joseph era arrivato in Italia da migrante convinto di poter sostenere un provino con la Roma. Abbandonato come un pacco alla stazione Termini, aveva trovato posto nella Liberi Nantes. Ma dopo un’amichevole on la Roma era stato notato e poi tesserato, raggiungendo la Primavera.

Allora era allenato da Alberto de Rossi,m papà di Daniele (l’ex capitano giallorosso) che era uno dei suoi idoli insieme a Francesco Totti. Con loro è riuscito ad allenarsi, prima di passare in prestito al Vicenza. Da allora però poca fortuna, tanto che quest’anno aveva provato a farsi tesserare in Romania dal Cluj. Roma era rimasta casa sua, ma il sogno di sfondare nel mondo del calcio che conta è finito troppo presto.