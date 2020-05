Hana Kimura | Rivelati alcuni particolari sulla sua morte

A due giorni dalla terribile notizia della morte di Hana Kimura, il giornalista Dave Meltzer avrebbe rivelato alcuni dettagli sulla sua morte.

Come molti ormai sapranno, Hana Kimura, la giovane wrestler di 22 anni nota anche per la partecipazione al Terrace house (reality di Netflix) è morta Sabato notte.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Addio a Gregory Tyree Boyce. Aveva recitato in Twilight

Una notizia che ha sconvolto tutti sia per la giovanissima età che per le dinamiche che lascerebbero pensare ad un suicidio. Notizia confermata dal giornalista Dave Meltzer che è tornato a parlare dell’argomento portando alla luce alcuni particolari.

Hana Kimura. Dave Meltzer svela alcuni particolari sulla sua morte

La morte prematura di Hana Kimura ha indubbiamente scosso gli animi sia del mondo del wrestling che di tutto il web. Nota per la sua partecipazione al reality Terrace House, Hana si era infatti fatta amare da tutti per via del suo sorriso e dei modi di fare sempre gentili. Una ragazza trasparente come poche e forse troppo sensibile per sopportare il lato negativo della notorietà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Morto Gigi Simoni, ex giocatore e allenatore. Un gentleman del calcio

Wrestler da anni, sembra infatti che la Kimura fosse spesso vittima del cyberbullismo, un fenomeno che nei suoi confronti è andato crescendo con l’arrivo a Terrace House e che proprio negli ultimi tempi sembra sia aumentato a dismisura creandole un forte stress.

Stress che la ragazza ha palesato anche sui social dove si è mostrata mentre si faceva del male. Un grido d’aiuto che purtroppo non è stato colto in tempo visto che poco dopo e in seguito ad una foto nella quale salutava tutti con un addio, la giovane è stata trovata morta. La notizia ufficiale è arrivata dalla Stardom, l’agenzia per la quale lavorava e che con un messaggio ha chiesto ai fan un rispettoso silenzio in attesa di approfondimenti.

A rompere questo silenzio è stato il giornalista Dave Meltzer che nelle ultime ore ha reso noti alcuni particolari sulla morte di Hana e su quanto starebbe accadendo intorno a questo triste evento.

A suo dire, infatti, la giovane avrebbe condiviso il suo ultimo tweet in piena notte tanto che in Giappone nessuno ci aveva fatto caso. A notarlo era stata una collega che ha subito chiamato l’ufficio. Quando qualcuno è giunto a casa di Hana era però troppo tardi.

Sempre secondo Meltzer, la ragazza avrebbe ingerito un acido che è stato la causa della morte.

Un suicidio dovuto agli attacchi di cyberbullismo dei quali era vittima da un po’ e che non è riuscita più a reggere.

Sempre a detta di Melzter, le autorità giapponesi starebbero considerando l’idea di rendere il cyberbullismo un reato al fine di evitare che altre tragedie simili possano compiersi.

E che anche se tanti cyberbulli si stanno premurando di cancellare i messaggi, una traccia nei loro account rimane per sempre sul web.

Intanto Netflix ha fatto sapere che la trasmissione dei successivi episodi di Terrace House, dove compariva ancora Hana, sono stati rimandati a data da destinarsi.

La speranza è che la dolce Hana possa diventare un simbolo e che la sua morte per quanto tragica, ingiusta e dolorosa possa fare davvero la differenza, esattamente come il suo sorriso era in grado di farlo nel cuore di chi la sapeva vedere davvero.